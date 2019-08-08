嫁賭王兒1月…奚夢瑤臉蛋圓一圈！　網揪「1特點」猜懷男娃

記者傅家妤／綜合報導

大陸超模奚夢瑤5月答應澳門賭王兒子何猷君求婚，7月4日正式升格人妻，婚後她的肚皮動靜一直都是外界焦點，且頻頻被爆出已經懷孕，但對此小倆口一直都未正式表態，她7日在微博上曬出一張素顏自拍照，畫面中的她不僅胖了一圈，被不少網友指出「一看就是孕婦」，還有人猜測她是懷男娃。

▲奚夢瑤婚後肚皮動靜一直都是外界焦點。（圖／翻攝自微博／奚夢瑤）

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奚夢瑤7日在微博上曬出自拍照，畫面的她全素顏，氣色看起來非常好，雙頰紅潤，婚後鮮少公開亮相的她，似乎變胖了，過去超尖的臉蛋也明顯變圓了，她在發文中送上七夕情人節祝福，並稱這是自己婚後過的第一個情人節，特別準備了抽獎活動與大家分享喜悅，「感謝一直以來支持和喜愛我的朋友們，想在今天把快樂和幸福與你們分享，希望我們都有滿滿的幸福。」

▲奚夢瑤自拍，臉蛋圓了一圈。（圖／翻攝自微博／奚夢瑤）

不少網友看了以後，也紛紛送上情人節祝福，但也有粉絲忍不住歪樓，猜測她是真的懷孕了，「明顯示孕婦啊」、「看著模樣，最多還有兩個月就生了」、「沒錯，就是孕婦，而且快到卸貨的時候了」，還有人認為她懷的是男寶寶：「懷的還是男孩，鼻子都變大了」，意外掀起不少熱議。

▲網友留言。（圖／翻攝自微博／奚夢瑤）

事實上，奚夢瑤過去被求婚時，就已經被爆出懷孕，婚後肚皮也一直都是外界焦點，婆婆先前被問及此事時，也並直接否認，「很難講，你知道我兒子做什麼都很神秘，經常給我驚喜，剛才都把我弄哭了。」而她先前出席活動時被問及是否懷孕，她也語帶玄機地回應：「你們開心就好。」

▲奚夢瑤發文。（圖／翻攝自微博／奚夢瑤）