記者洪文／綜合報導



香港同志短片《Forever 17》想像了一個未來：在2029年，香港通過同婚立法，相戀40年的同志伴侶Ricky和Roger在未來通過同婚法的香港成婚、一同變老、終身相守，父母透過婚戒對下一代的傳承以及「奉茶傳統」呈現對孩子伴侶的接納。

▲《Forever 17》劇照。（圖／gagaoolala提供，以下同）



《Forever 17》由《天水圍的日與夜》《旺角監獄》男星梁進龍、與演員何鑫共同主演，故事描述同志伴侶Ricky和Roger橫跨近半世紀的戀情，從兩人年輕時熱戀、背叛、結婚、到死亡，呈現一對戀人平凡的一生，以及和其他異性戀一樣，從苦痛中學習寬恕與復原，並獲得愛與永恆的承諾。

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《Forever 17》是GOL STUDIOS國際影視資源媒合平台專案計畫之一、以及GagaOOLala影音平台原創內容，由曾獲柏林影展泰迪熊獎提名的香港導演洪榮杰（Kit Hung）執導，本片於去年底拍攝完成，近日剛上線募資平台籌措後期製作經費與人手，預計2020年於柏林影展首映。



導演洪榮杰說：「本片看起來好像是個平凡又夢幻的故事，這其實就是許多同志夢想的未來。」但因現存的歧視和偏見，「簡單平凡的生活」對於被標籤為「異類」的同志來說往往遙不可及。他感嘆：「在香港無論是街上或媒體，幾乎看不到同志伴侶的身影，更遑論一同變老或長期伴侶關係的議題。」





導演洪榮杰曾以短片《有人》和《天使》入選鹿特丹影展，他的第一部長片《無聲風鈴》獲頒六個國際性的電影大獎，並獲柏林影展泰迪熊獎提名。《Forever 17》是他時隔多年的短片作品，亦是他「香港同志三部曲」的第一部。

此外，導演洪榮杰坦言，拍攝這部片的緣起是為了懷念香港兩位同志代表人物：張國榮、盧凱彤，「我們必須從悲痛中走出，共同構築一個開放、明亮的未來。」