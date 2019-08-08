EXO、SHINee、NCT合體超級男團！　確定十月出道「宣傳照已拍好」

記者蕭采薇／綜合報導

南韓經紀公司三大龍頭之一SM娛樂，近年來不斷推出團體分隊，一次又一次炒熱市場話題。日前再出新招，網羅SHINee泰民、EXO伯賢、Kai以及NCT Lucas、TEN、泰容、Mark，組成「超級男團」SuperM，將積極開拓美國市場。

▲SM推出「超級男團」SuperM，確定將於十月在美國出道。（圖／翻攝自IG）

這個「神仙組合」高顏值男團，最早在2日就傳出消息，但當時還未獲得公司證實。不過由於團員在唱歌、舞蹈、顏值擔當都是公司裡數一數二的佼佼者，因此備受全世界KPOP粉絲的關注，甚至被認為是SM娛樂為搶回市場龍頭的奮力一搏。

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▲SM推出「超級男團」SuperM，確定將於十月在美國出道。（圖／翻攝自IG）

SM娛樂創辦人李秀滿美國時間7日在洛杉磯舉辦記者會，證實了這項傳言。不但公布團名叫做「SuperM」，李秀滿更稱呼他們是「KPOP復仇者聯盟」。記者會上同時也公布了SuperM的預告影像，以及宣布他們將於十月在美國正式出道。

▲SM推出「超級男團」SuperM，預告已經公開。

不過這項消息，在重視「團魂」的南韓粉絲眼中卻不太看好，包括天團等級的EXO十月在日本將舉辦巡迴演唱會，擔心伯賢、Kai的體力無法負荷之外，NCT目前也還沒在南韓站穩腳步，如果要抽出成員到美國活動，粉絲也擔心會影響團體聲勢。