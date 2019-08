EXO、SHINee、NCT合體超級男團！　確定十月出道「宣傳照已拍好」

記者蕭采薇/綜合報導

南韓經紀公司三大龍頭之一SM娛樂,近年來不斷推出團體分隊,一次又一次炒熱市場話題。日前再出新招,網羅SHINee泰民、EXO伯賢、Kai以及NCT Lucas、TEN、泰容、Mark,組成「超級男團」SuperM,將積極開拓美國市場。

▲SM推出「超級男團」SuperM,確定將於十月在美國出道。(圖/翻攝自IG)

這個「神仙組合」高顏值男團,最早在2日就傳出消息,但當時還未獲得公司證實。不過由於團員在唱歌、舞蹈、顏值擔當都是公司裡數一數二的佼佼者,因此備受全世界KPOP粉絲的關注,甚至被認為是SM娛樂為搶回市場龍頭的奮力一搏。

SM娛樂創辦人李秀滿美國時間7日在洛杉磯舉辦記者會,證實了這項傳言。不但公布團名叫做「SuperM」,李秀滿更稱呼他們是「KPOP復仇者聯盟」。記者會上同時也公布了SuperM的預告影像,以及宣布他們將於十月在美國正式出道。

HERE WE GO #SuperM pic.twitter.com/WEWd3BUmN7