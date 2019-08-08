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「小孩頭上玩空拍機」被家長罵爆　竇智孔直播道歉！狂說對不起：學了一課

記者李湘文／綜合報導

藝人竇智孔日前帶家人到公園玩，遭民眾爆料「在小孩聚集的地方使用空拍機」，被勸阻後反問「有犯法嗎」，又在臉書上跟網友互嗆，備受批評。為此，他8日晚間在臉書開直播道歉，自省當下情緒沒控制好，事後冷靜下來看看照片，也驚覺確實危險，「造成這樣的事，真的對不起，這是我的疏忽。」

▲竇智孔直播道歉。（圖／翻攝自臉書／竇智孔 Bobby Dou）

▲▼竇智孔在公園小孩聚集處玩空拍機，引發爭議。（圖／翻攝自臉書／竇智孔 Bobby Dou、小一聯盟）

▲竇智孔在公園玩空拍機，被民眾勸離，反嗆「要戰來戰」。（圖／翻攝自臉書／小一聯盟）

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竇智孔自知引起風波，8日晚間安撫小孩睡下後，便獨自開車出門，在路邊直播說明空拍機事件。他先為下午的發言道歉，承認當時看到朋友傳來的爆料文，一時沒掌控好自己的情緒，才會激動對網友說「要戰來戰」，直到被老婆質問「是要戰什麼」，才意識到發言不當，因而選擇刪文，「那是我情緒性的字眼，真的不好意思。」

▲竇智孔直播道歉。（圖／翻攝自臉書／竇智孔 Bobby Dou）

▲竇智孔直播道歉。（圖／翻攝自臉書／竇智孔 Bobby Dou）

此外，下午有網友在臉書貼出玩空拍機的照片，問竇智孔「這是你嗎」，而他回答「哈，是我啊」，也受到不少網友砲轟態度輕佻、挑釁。他解釋這是誤會，當下只是想勇敢承認「是我沒錯」，沒想到語氣造成大家誤解，這也是他決定晚上開直播說明，而不是用文字解釋的原因，就是怕再次造成誤會。

▲竇智孔在公園玩空拍機，被民眾勸離，反嗆「要戰來戰」。（圖／翻攝自臉書／小一聯盟）

▲竇智孔回應當天使用空拍機的狀況。（圖／翻攝自臉書／小一聯盟）

對於這場空拍機風波，竇智孔坦言，事後看到旁人拍的照片，才驚覺空拍機的位置真的不妥，「不管今天拍的是不是我自己的家人，那個位置都是有問題的，所以這是我的疏忽，在拍攝的時候，我沒有注意好空拍機的角度。」他不斷道歉，但也解釋自己是2個孩子的爸，不可能讓小孩處在危險的環境，「我對我自己的小孩也很不好意思，我沒有注意好空拍機的位子。」

至於民眾抗議他不聽勸一事，竇智孔澄清當時被其他家長反應問題後，便把空拍機移動到旁邊空地，並且升到空中50公尺左右，把電放完之後就收起來了。對於這回引發騷動，他道歉：「對不起，這是我的疏忽，真的不好意思。」也謝謝大家的批評和指教，讓他學到寶貴一課，以後也會更加注意使用空拍機的規定。

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