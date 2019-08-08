利奇馬搗亂！威秀影城宣布「BTS電影可退票」擇2天加場

記者洪文／綜合報導

南韓大勢夯團防彈少年團（BTS）演唱會電影《BRING THE SOUL: THE MOVIE》7日起在全台威秀影城獨家上映，未料「利奇馬颱風」來襲，8縣市宣布9日放颱風假，許多粉絲憂心場次取消或是不方便前往看片。威秀影城8日晚間警急宣布：「如您所購票之觀影影城取消場次，或該縣市宣布颱風假期，可於原購票平台進行退票。」

▲《BRING THE SOUL: THE MOVIE》劇照。（圖／威秀影城提供，以下同）



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威秀影城預計明（9日）早上6點正式宣布9日全台影城營業狀況，因此《BRING THE SOUL: THE MOVIE》目前尚未確定取消場次，不過只要該縣市宣布颱風假期便可以退票，完成取票之觀眾可於7日內退票。此外，威秀影城告訴粉絲不用擔心，預計將在8月17日（六）、18日（日）火速加開場次，詳細場次及購票資訊近期公告。

消息一出，BTS粉絲鬆了一口氣，「辛苦了」、「太好了！有加開場次」、「好消息」、「希望可以如期放映」、「可以加開平日的場次嗎？」，然而本來搶到票的粉絲瞬間崩潰：「可以優先用9號換加場嗎？」、「退票搶不到怎麼辦？」

【Bring the soul: the movie】緊急公告

因利奇馬颱風來襲，如您所購票之觀影影城取消場次 或 該縣市宣布颱風假期，可於原購票平台進行退票（影城臨櫃、威秀影城官網、威秀影城官方APP)。

如已完成取票之觀眾，亦可於場次日後七日(含)內，持未使用之電影票，至原購票影城進行退票。

阿米們也別擔心，我們火速爭取加開～08/17（六）、08/18（日）場次，詳細場次及購票資訊請所鎖定威秀影城粉絲團之公告，謝謝！