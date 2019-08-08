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SM又一社內情侶誕生「和EXO有關」！　曖昧約會背影照瘋傳

記者蕭采薇／綜合報導

南韓近來偶像戀愛消息頻傳，「三大經紀公司」之一的SM娛樂，最近也在推特瘋傳一對「社內情侶」，不僅和天團EXO有關，甚至還出現清晰的約會背影照，在粉絲界瘋傳。

▲▼SM又一「社內情侶」誕生，是燦烈和世勛的狗狗。（圖／翻攝自IG）

▲SM再爆一對「社內情侶」，是燦烈和世勛的愛犬－多芬和VIVI。（圖／翻攝自IG）

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不過這對SM娛樂「社內戀愛」的CP，其實不是真的偶像，而是EXO成員燦烈的愛犬「多芬」以及世勛的愛犬「VIVI」。近來有粉絲上傳黑、白二犬一起盪鞦韆的萌照，仿照「D社」的偷拍爆料照風格，並配上「SM確認VIVI和多芬正在公園約會」。

事實上，燦烈和世勛近日組成小分隊「EXO-SC」活動，不久前才真的一起帶狗出去玩，還在IG留下認證照，因此在粉絲圈引起熱烈迴響，已經有超過2萬人轉發。粉絲笑說：「SM又一對社內戀愛！」、「如果是真的，那燦烈跟世勛就是親家了。」意外成為話題。

▲▼SM又一「社內情侶」誕生，是燦烈和世勛的狗狗。（圖／翻攝自IG）

▲燦烈和世勛日前才帶著小狗一起出門玩。（圖／翻攝自IG）

▲▼SM又一「社內情侶」誕生，是燦烈和世勛的狗狗。（圖／翻攝自IG）

▲燦烈和世勛日前才帶著小狗一起出門玩，中間為燦烈媽媽。（圖／翻攝自IG）

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EXO, 世勳, 伯賢, 燦烈, D.O., KAI, XIUMIN, CHEN, SUHO

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