SM又一社內情侶誕生「和EXO有關」！　曖昧約會背影照瘋傳

記者蕭采薇/綜合報導

南韓近來偶像戀愛消息頻傳,「三大經紀公司」之一的SM娛樂,最近也在推特瘋傳一對「社內情侶」,不僅和天團EXO有關,甚至還出現清晰的約會背影照,在粉絲界瘋傳。

▲SM再爆一對「社內情侶」,是燦烈和世勛的愛犬-多芬和VIVI。(圖/翻攝自IG)

不過這對SM娛樂「社內戀愛」的CP,其實不是真的偶像,而是EXO成員燦烈的愛犬「多芬」以及世勛的愛犬「VIVI」。近來有粉絲上傳黑、白二犬一起盪鞦韆的萌照,仿照「D社」的偷拍爆料照風格,並配上「SM確認VIVI和多芬正在公園約會」。

[Breaking] SM Entertainment confirms Vivi and Toben are dating, say they are meeting in the park with good feelings pic.twitter.com/VZURohvckE