地震！男友急搖醒她「戴帽撐傘」護送下樓　丫頭感動問為什麼…傻眼了

記者李湘文／綜合報導

藝人丫頭（詹子晴）跟男友王惟立復合後，感情變得比以前更加穩固，經常高調在社群平台曬恩愛。她8日清晨突然遭逢大地震，迷迷糊糊間，被同睡的男友搖醒、護送下樓，大受感動：「愛不用說出口，都能感受得到！」

▲丫頭跟男友感情甜蜜。（圖／翻攝自臉書／丫頭詹子晴）

丫頭回憶地震發生當時，男友立刻把她搖醒、抓著衝出門，除了帽子和雨傘之外，什麼東西都沒有拿。她感動：「從5樓走逃生梯下樓，暗暗的樓梯他牽著我手沒放開過，而且握好緊好緊，然後把帽子戴在我頭上，叫我拿著雨傘。他自己頭上什麼都沒戴，感受得到他怕東西掉下來砸到我。」

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▲丫頭迷迷糊糊被男友護送下樓。（圖／翻攝自臉書／丫頭詹子晴）

雖然丫頭和男友倉皇逃命，但跑到1樓街道上以後，才發現整條街空蕩蕩的，好像什麼事都沒發生，只有他們2人依然害怕地緊牽彼此的手。丫頭這時才想到要問對方：「幹嘛給我戴帽子？」誰料對方耿直回答「妳素顏呀」，讓剛剛還很感動的她瞬間無言。

▲丫頭受到男友感動。（圖／翻攝自臉書／丫頭詹子晴）

儘管如此，丫頭還是把這件事PO了出來，並附上1張被男友抱在懷裡的照片，大放閃光。有網友笑說「主機板伺候」、「前面很感人，後面笑了」、「都不知道到底是褒是貶」；但也有人溫馨表示「雖然他不在意妳有沒有化妝，但他一定記得妳在意什麼」、「在乎妳在乎的，不錯的男人」。