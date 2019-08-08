情侶入住青年旅舍⋯破門見「2男1女床上一幕」　結局超展開

記者洪文／綜合報導

法國男星強納森考亨（Jonathan Cohen）最近在浪漫喜劇《出發吧！我的脫單假期》（Our Happy Holiday）中「艷福不淺」，除和「Tinder炮友」女星卡蜜兒夏穆（Camille Chamoux）一同出遊「玫瑰王國」保加利亞，路上還遇到1名英國美女和2名猶太帥哥，大夥兒成為好旅伴。有趣的是，2名疑似同志情的猶太帥哥，途中竟邀請旅伴們大開5P床趴，「旅伴變床伴」把靦腆的強納森考亨驚到不行，對這趟「多元旅行」大開眼界。

▲《出發吧！我的脫單假期》劇照。（圖／海鵬提供，以下同）



請繼續往下閱讀...

《出發吧！我的脫單假期》描述班（強納森考亨 飾）和瑪莉詠（卡蜜兒夏穆 飾），2個性格天差地遠的單身男女透過Tinder「一啪即合」，決定一同前往「玫瑰王國」保加利亞、展開夏日假期。他們在途中認識了1名倫敦美女和一路遭疑同志情的2個猶太帥哥，5人結成遊山玩水的好旅伴。

好笑的是，有天班和瑪莉詠回青年旅舍就寢，一推門竟看到倫敦美女尬上這對猶太帥哥，「買一送一」在通舖上火熱3P起來。猜錯旅伴性向、親眼見到真章的兩人笑到快岔氣，正想換房睡時，竟被他們邀請加入戰局「來個歡樂5P如何？」讓靦腆的強納森考亨受寵若驚。

《出發吧！我的脫單假期》是賣座片《我的極品前男友》製作團隊挑戰法式喜劇的新高度，也是導演派屈克凱西（Patrick Cassir）一鳴驚人的處女作。他打破了愛情電影的傳統套路，除伊戰令人聞之色變的「情侶出遊」，更讓途中妙趣橫生的意外事件，一一成為男女主角了解彼此、終身難忘的絕佳經歷，讓觀眾在歡笑之餘，也思考：純肉體的一夜情關係，能否升級為天長地久的愛情？

導演派屈克凱西不僅與同居女友卡蜜兒夏穆一同撰寫《出發吧！我的脫單假期》劇本，為增添片中旅遊假期的真實性，兩人還遠赴東歐「玫瑰王國」保加利亞取經兩個月，除體驗原汁原味在地風情，還將沿途所見趣事、一一寫入劇本中。例如：片中一場女主角跟人搶躺椅座位、竟連人帶包被推入泳池的橋段，就是導演親眼看到幾名觀光客爭執時，其中一人竟將另名女子剛買的香奈兒包丟進黑海裡，當場改變戰局，讓他們一旁看得狂笑不已、瞬間靈感大發。

「法國班史提勒」男星強納森考亨在《出發吧！我的脫單假期》當中「靦腆龜毛」的個性，為這趟意外不斷的愛情之旅增添不少歡笑，助該片一舉榮登法國首周新片票房冠軍，獲媒體盛讚「開創法式喜劇新高度」。

《出發吧！我的脫單假期》將於8月9日全台上映。