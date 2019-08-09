海邊出遊背上多兩個白手印　曾智希遇「好兄弟」靠這招驅邪

記者蕭雅玲／台北報導

農曆鬼月，曾智希日前上節目錄影，節目中自曝遇過的靈異事件，她表示，曾在某年七月和朋友一起去海邊划船，結束後竟發現朋友背上多了兩個白色手印，之後朋友一整天都睡不安寧。她建議若遇到類似情形，其實可以泡硫磺泉！

▲曾智希住飯店怕遇「好兄弟」拒住邊間房。（圖／翻攝自臉書）

經常因為工作投訴外面飯店，而每次住飯店若住到邊間房，她入房後都會先進廁所沖馬桶水、檢視一下床底、並確認晚上睡前窗簾是否有拉上，如此就能睡得更安穩。

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高伊玲則因很淺眠，絕不住走廊底、樓梯口，空氣有霉味的飯店房間，還會隨身帶著線香，有熟悉味道讓自己心安，她解釋：「線香若燒掉的長度（香斷掉的灰）有一段長度，代表這房間夠乾燥。」鼻子或身體就比較不容易不舒服。

而經常出外景節目的惟毅，某次他住進日本一間很大很漂亮的飯店，當時他除了先敲門，開門後還側身進房，「但我那天一開門除了出來的風很涼，還覺得房內有壓迫感，有東西一直在看我！」曾有類似經驗的他想著再觀察一下，但這股感覺從臥室跟著他到廁所，「它是跟著我走的！」隨後準備關起窗簾的剎那，竟發現窗戶上有一灘被漂白過的紅色字跡。當下覺得很怪很不舒服的他，第一次覺得這一間真的不能住，隨後便立刻跟飯店要求換房間。