暴打舊愛隔半年…蔣勁夫認愛了！　新女友「真實樣貌」曝光

記者傅家妤／綜合報導

大陸男星蔣勁夫曾被譽為「胡歌接班人」，卻在2018年11月爆出對日籍女友動粗遭到日本警方拘留調查，雖事後已被釋放，但形象受到重挫，星途也被斷送。他先前數次被拍到約會畫面，爆出有了新女友，對此他並未多做回應，直到7日的七夕情人節，才首度在IG上認愛，還大方標註了另一半。

▲蔣勁夫七夕認愛新女友。（圖／翻攝自微博／蔣勁夫、IG／Julieta）

蔣勁夫先前被拍到與一名外國女性到遊樂園約會，兩人在園區裡甜蜜手牽著手，十足熱戀中情侶的模樣，先前女方還曾被拍到出現在他擔任DJ的夜店中，陪伴在側。隨後網路上還瘋傳一張疑似蔣勁夫向友人承認戀情的對話截圖，坦承「我們在一起了」，還提及想要認認真真地談段戀愛，但並未說太多有關女友的事，僅說對方很害羞，隨後有網友起底，該名女子是烏拉圭人，目前在上海生活。

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▲蔣勁夫公開標註女友。（圖／翻攝自IG／蔣勁夫、Julieta）

沒想到就在七夕情人節這天，蔣勁夫就在IG上大方認愛了，他在IG的限時動態上曬出數朵玫瑰花的特寫，並大方樂標註女友，而女方同一時間也曬出了玫瑰花的全貌，12朵玫瑰裝在一個禮物盒中，上面還有一張卡片寫著：「Dear Julieta，I love U」，還特別用中文寫下「情人節快樂」，認愛PO文也在網路上掀起一陣熱議，不少粉絲也紛紛送上祝福。

▲蔣勁夫新女友不僅擁有漂亮臉蛋，身材也非常好。（圖／翻攝自IG／Julieta）