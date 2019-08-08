TWICE證實「正在拍新歌MV」　Mina人呢？JYP答案讓粉絲怒了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團TWICE自出道以來行程滿檔，回歸期也相當密集，日前Mina因身體出現狀況，宣布暫時停止參與活動，8日卻傳出，TWICE正在準備拍攝新歌MV，JYP事後雖證實消息，但關於Mina是否會回歸的回應，卻讓歌迷心疼不已。

▲TWICE證實正在拍新歌MV。（圖／翻攝自JYP）



TWICE於8日被韓媒爆料正在拍攝新歌MV，而子瑜近來被釋出染成亞麻綠髮色的照片，也極有可能是為了回歸做準備。對此，JYP證實「正在拍攝是事實，但沒辦法公開回歸的日期。」

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▲Mina是否會參加MV拍攝，JYP表示「無法確定」，答案令很多粉絲不滿意。（圖／翻攝自TWICE IG）



至於Mina於8月初休養返韓，也被指為是特地回去拍攝MV，但JYP給出的答案卻是「現在無法確認」，讓歌迷更加擔心，在新聞下方留言「希望Mina好好休息不要太急」、「我們願意等」，也有人質疑JYP把行程排得太緊湊，爆氣表示「為何不讓TWICE休息一下」、「不要逼Mina」。

JYP於7月透過官網宣布Mina因患上舞台恐慌症，將不會參加未來所有活動，其中包含正在進行的世界巡迴演唱會，她在1日現身南韓仁川機場時，有些人還以為她已經恢復健康將重新站回舞台上，但她臉色發白、緊抓著媽媽的手，看起來狀況很不好，令歌迷非常擔心。