媚布兒「分手國歌」嗆爆渣男　衝進英國金榜打敗「冠軍王」德瑞克

記者蕭采薇／綜合報導

年僅23歲的英倫個性女聲媚布兒（Mabel）自5歲起就立志當歌手，其中被鄉民冊封為「分手國歌」的全球破億串流主打《Don’t Call Me Up》突破英國榜三季冠軍及白金銷售認證。8月2日發行的個人首張專輯《High Expectations／魅惑出擊》，一舉擠進英國金榜亞軍，成績直接超越有樂壇冠軍王之稱的饒舌天王德瑞克（Drake）。

▲英倫個性女聲媚布兒。（圖／環球提供）

新歌《Mad Love》在YouTube有著超過2400萬次點閱人次，這兩首單曲讓媚布兒在專輯發布前就引起巨大迴響。這位被外媒FADER讚譽為「英國近年來最佳R&B歌手」在曾獲全英音樂獎（BRIT Awards）兩屆提名、被YouTube評選為2019年崛起新星，甚至被1世代哈利指定為演唱會暖場嘉賓。

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媚布兒本名Mabel Alabama Pearl McVey，生長於音樂世家，得天獨厚的背景讓她從小就受到音樂薰陶，且因在英國和瑞典兩地長大，讓媚布兒經常有旅行的機會，也因此接觸到許多不同的音樂風格。

▲英倫個性女聲媚布兒。（圖／環球提供）

媚布兒正式打響知名度是在2015年釋出生涯首支單曲《Know Me Better》，緊接著在2017年靠著與英倫饒舌詩人Kojo Funds釋出單曲《Finders Keepers》，一舉登上英國金榜單曲排行前十名，名聲開始水漲船高。之後陸續釋出的作品包括《My Lover》、《Ring Ring》等歌曲，至今也在YouTube累積超過2億次觀看，突破10億次串流，在英國有逾350萬張銷售數字。

▲英倫個性女聲媚布兒。（圖／環球提供）

甫發行的全新大碟《High Expectations／魅惑出擊》可以說是媚布兒的人生故事，她表示先前釋出的作品都是在為這張專輯鋪路，並希望透過音樂訴說自己的故事，傳遞訊息給大眾。媚布兒甚至將專輯名稱刺在自己身上，她表示這是一張關於年輕人講述愛情、身分認同、女性力量及談論身心健康的專輯，曾患焦慮症的媚布兒希望傳達正能量，也將引領下個世代的潮流繼續前進。