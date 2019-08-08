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全家只有她能睡最晚！　《聲林》許莉潔甜認了有「老爸特權」

記者翁子涵／台北報導

新人許莉潔7日提早慶祝父親節，因為家裡開設小吃店，特地店休一日，全家團聚吃飯，溫馨氛圍讓許莉潔忍不住感性地說：「全家只要在一起就很幸福！」她也獻給爸爸一個吻表達滿滿的愛意。

▲▼許莉潔和全家一起吃飯。（圖／喜歡音樂提供）

▲許莉潔和全家一起吃飯。（圖／喜歡音樂提供）

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許莉潔透露爸爸不善言詞，因此從小到大跟爸爸的互動都比較少，但也因為自己在家中排行最小，爸爸最疼她，像是家裡早上要準備開店時，爸爸都會特意叫哥哥先起床並交代：「你先去，讓莉潔睡晚一點！」許莉潔笑說這是她身為老么的「老爸特權」福利。

▲▼許莉潔和爸爸。（圖／喜歡音樂提供）

▲許莉潔和爸爸。（圖／喜歡音樂提供）

為了下半年發新專輯而努力瘦身的她，近來嚴格實行飲食控制，許莉潔笑曝爸爸嘴巴一邊叫她好好減肥，一邊卻又切好超級甜的水果要她吃，讓她苦笑說：「老爸可能是怕我瘦身太辛苦，還是要補一下的概念！」

▲▼許莉潔和爸爸一起在自家小吃店看她比賽片段。（圖／喜歡音樂提供）

▲許莉潔的爸媽在自家小吃店看她比賽片段。（圖／喜歡音樂提供）

許莉潔也感謝爸爸和家人支持她圓歌手夢，雖然每次都不好意思向好友鄰居承認電視上唱歌的人是他的女兒，但許莉潔深知爸爸內心是開心的，父親節她也向爸爸喊話生病的時候不要逞強不去看醫生，更期許自己可以越來越有能力讓家人過更好的生活。

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關鍵字

許莉潔, 聲林之王, 父親節

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