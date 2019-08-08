ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李懿被鬼附身「腳下濕一片」全身發癢　3年後得知真相：身體遭佔領！

記者林彥君／台北報導

李懿今（8日）錄中天《麻辣天后傳》分享自己在鬼月被附身的經驗，李懿回憶在5年前，因為剛從模特兒轉戰通告藝人，任何主題都願意接，當時她上《一袋女王》討論鬼故事，李懿要聽完5位來賓的分享後投票，在聽完來賓的故事後全身發癢，自己腳下的地板還濕一片。

▲▼李懿。（圖／記者林彥君攝）

▲李懿回憶在節目流淚的情景。（圖／記者林彥君攝）

李懿說當時一直覺得身體不對勁，不停搔癢，還被旁邊的女藝人提醒要坐端正，突然旁邊的女藝人轉頭看她，發現她流眼淚，直問：「妳幹嘛哭？」李懿不清楚對方的意思，順手擦了一下眼周，才知道自己不停流淚，「我笑著跟旁邊的人說我沒有哭，我不想哭，我為什麼要哭？我哭到眼淚已經流到大腿。」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 李懿 。（圖／翻攝自Facebook／李懿-Summer）

▲李懿曾有被鬼附身的經驗 。（圖／翻攝自Facebook／李懿-Summer）

在錄影後在場的命理老師幫她化解，之後未再提起，李懿2年前再碰到該位老師，那位老師才鬆口和她說：「其實那個時候，祂已經進入妳的身體的一半了！妳已經快被佔領了。」讓她聽完全身發毛。

李懿說之後又再上節目說鬼故事，找來有三太子的乩身當來賓，「那位來賓哭著指著我說『李懿後面有一個』，在我肩膀旁邊有人想跟我說話，三太子的來賓一直要我先處理一下。」不過李懿並未因此避免上靈異節目，「我沒有拒接，為了錢我屈服！」

推薦閱讀

男神不是謝佳見！　夏語心七夕前羞喊「他名字」：我一直欣賞在心裡

男神不是謝佳見！　夏語心七夕前羞喊「他名字」：我一直欣賞在心裡

徐乃麟七夕爆：老婆原是朋友要追的！　聚餐2次互來電「我對她一見鍾情」

徐乃麟七夕爆：老婆原是朋友要追的！　聚餐2次互來電「我對她一見鍾情」

許維恩洩病況「不知何時發作」　認了聚會沒有呂銳：我都跟家人吃飯

許維恩洩病況「不知何時發作」　認了聚會沒有呂銳：我都跟家人吃飯

Janet爆懷孕2個多月「流掉了！」整張臉慘白不敢說　心痛：已經有形狀了

Janet爆懷孕2個多月「流掉了！」整張臉慘白不敢說　心痛：已經有形狀了

阿達分手Lulu首露面...90度鞠躬道歉「大家都是討生活」：能說我一定說！

阿達分手Lulu首露面...90度鞠躬道歉「大家都是討生活」：能說我一定說！

樓心潼不拍八點檔原因曝光！　壓力大患甲狀腺亢進...掰了8年經紀公司

樓心潼不拍八點檔原因曝光！　壓力大患甲狀腺亢進...掰了8年經紀公司

艾成西門町流浪3個月「快喪命！」　吐司握手中只敢咬2口：讓自己不要死掉

艾成西門町流浪3個月「快喪命！」　吐司握手中只敢咬2口：讓自己不要死掉

楊千霈二胎改名了！　等了9個月...「Q妹」超音波正面照曝光

楊千霈二胎改名了！　等了9個月...「Q妹」超音波正面照曝光

樓心潼「我有安慰王瞳」　曝她和艾成互動：感情最後都走到這一步

樓心潼「我有安慰王瞳」　曝她和艾成互動：感情最後都走到這一步

地震她尖叫「快躲床邊！」老公抱緊處理...玩寶可夢　利菁傻眼：要一起死嗎

地震她尖叫「快躲床邊！」老公抱緊處理...玩寶可夢　利菁傻眼：要一起死嗎

影／突地震「女友慘叫秒斷訊」！　發瘋急衝她家「破門見床上一幕」…網：臉綠了

影／突地震「女友慘叫秒斷訊」！　發瘋急衝她家「破門見床上一幕」…網：臉綠了

6.0地震震垮百萬書房！　男星家「上千本書砸落」玻璃碎裂…網驚：根本電影場面

6.0地震震垮百萬書房！　男星家「上千本書砸落」玻璃碎裂…網驚：根本電影場面

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

影／突地震「女友慘叫秒斷訊」！　發瘋急衝她家「破門見床上一幕」…網：臉綠了

6.0地震震垮百萬書房！　男星家「上千本書砸落」玻璃碎裂…網驚：根本電影場面

安苡愛現身社區泳池穿超辣！　「鏡面反射畫面」讓網友全暴動

《玩命關頭》莉蒂怒了！為了1個角色「嗆爆13年編劇」：第9集與你無關

口罩男神「一露全臉變小夫」！　600萬粉絲心碎轉黑：你這鴨嘴獸

大雨後6.0地震！　炎亞綸「3年前專業理論」又被讚…網跪服了：真的先知

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

專訪／Julia驚爆身體其實超硬！弱點被男優發現...嬌喘是真的

19歲男暗戀學長砸47萬變性！　當上模特兒「美到被求婚」…卻換來心碎結局

地震後同事傳來「悲傷消息」秒崩潰！　她聽原因心死哭了：晴天霹靂

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

李懿

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 暴打舊愛隔半年…蔣勁夫認愛了！　新女友「真實樣貌」曝光
  2. 不斷更新／利奇馬來襲！威秀影城等6大影城：北北基今午夜「取消放映」　
  3. TWICE證實「正在拍新歌MV」　Mina人呢？JYP答案讓粉絲怒了
  4. 媚布兒「分手國歌」嗆爆渣男　衝進英國金榜打敗「冠軍王」德瑞克
  5. 全家只有她能睡最晚！　《聲林》許莉潔甜認了有「老爸特權」
  6. 楊冪爆熱戀小2歲魏大勛！「穿情侶鞋」遮掩逛街　網認出1特徵：假不了
  7. 李懿被鬼附身「腳下濕一片」全身發癢　3年後得知真相：身體遭佔領！
  8. 葛萊美認證！英倫樂團「蒙福之子」　11月首度來台近距離開唱
  9. 揭秘《全職高手》真人特效！楊洋臉上貼滿「黑圓點」：臉都僵了
  10. 光良從小狂躲爸爸！　「一通遠洋電話」父子關係秒回溫

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366