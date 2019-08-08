李懿被鬼附身「腳下濕一片」全身發癢　3年後得知真相：身體遭佔領！

記者林彥君／台北報導

李懿今（8日）錄中天《麻辣天后傳》分享自己在鬼月被附身的經驗，李懿回憶在5年前，因為剛從模特兒轉戰通告藝人，任何主題都願意接，當時她上《一袋女王》討論鬼故事，李懿要聽完5位來賓的分享後投票，在聽完來賓的故事後全身發癢，自己腳下的地板還濕一片。

▲李懿回憶在節目流淚的情景。（圖／記者林彥君攝）

李懿說當時一直覺得身體不對勁，不停搔癢，還被旁邊的女藝人提醒要坐端正，突然旁邊的女藝人轉頭看她，發現她流眼淚，直問：「妳幹嘛哭？」李懿不清楚對方的意思，順手擦了一下眼周，才知道自己不停流淚，「我笑著跟旁邊的人說我沒有哭，我不想哭，我為什麼要哭？我哭到眼淚已經流到大腿。」

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▲李懿曾有被鬼附身的經驗 。（圖／翻攝自Facebook／李懿-Summer）

在錄影後在場的命理老師幫她化解，之後未再提起，李懿2年前再碰到該位老師，那位老師才鬆口和她說：「其實那個時候，祂已經進入妳的身體的一半了！妳已經快被佔領了。」讓她聽完全身發毛。

李懿說之後又再上節目說鬼故事，找來有三太子的乩身當來賓，「那位來賓哭著指著我說『李懿後面有一個』，在我肩膀旁邊有人想跟我說話，三太子的來賓一直要我先處理一下。」不過李懿並未因此避免上靈異節目，「我沒有拒接，為了錢我屈服！」