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木已成洲CP甜蜜合體！《奈何BOSS 2》正式開機「片場造型曝光」

記者林奕如／綜合報導

徐開騁、王雙主演《奈何BOSS要娶我》成為2019年黑馬劇，短短不到半年時間，決定開拍第2季，並且是原班人馬，讓「奈何女孩」（粉絲名）都瘋了。7月31日官宣正式開機，「木已成洲」甜蜜再合體外，易柏辰、何倩影這對CP組合，在第2季如何發展愛情，讓大家期待不已。

▲徐開騁、王雙《奈何BOSS要娶我2》合體。（圖／奈何BOSS要娶我微博）

▲▼《奈何BOSS要娶我2》正式開機。（圖／翻攝奈何BOSS微博）

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▲徐開騁、王雙《奈何BOSS要娶我2》合體。（圖／奈何BOSS要娶我微博）

徐開騁劇中飾演凌氏集團總裁凌異洲（凌BOSS），作為捐骨髓給她的條件，和十八線的女藝人夏林（王雙 飾）簽訂結婚契約，但這其實是一場騙局，他結婚後霸氣追妻，一步一步攻陷老婆的心，兩人組成「木已成洲」CP，劇中的櫻桃之吻橋段，散發滿滿的愛情泡泡，更成為經典畫面。

▲徐開騁、王雙《奈何BOSS要娶我2》合體。（圖／奈何BOSS要娶我微博）

▲▼《奈何BOSS2》慶生男主角徐開騁，曝光男女主角造型。（圖／翻攝奈何BOSS微博）

▲徐開騁、王雙《奈何BOSS要娶我2》合體。（圖／奈何BOSS要娶我微博）

戲播出後在網路口碑發酵大紅，第二季延續熱度開拍，原班人馬再度回歸，導演吳強3日在微博曝光拍戲現場，女主角王雙身穿金色背心短洋裝，大秀逆天長腿，不少網友直呼：「第2季造型超漂亮、這髮型很適合。」

▲徐開騁、王雙《奈何BOSS要娶我》。（圖／奈何BOSS微博）

▲▼《奈何BOSS》成為黑馬劇，目前開拍第2季。（圖／翻攝奈何BOSS微博）

▲徐開騁《奈何BOSS要娶我》。（圖／翻攝奈何BOSS微博）

此外，8日是男主角徐開騁生日，劇組驚喜準備蛋糕派對，也曝光凌BOSS劇中造型，沈穩配色的西裝LOOK，展現霸氣總裁的魅力，他好心情直呼：「沒有別的願望，就是今天早點收工。」引來一陣歡呼，大家也一起開心合照，劇組氣氛十足融洽。

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徐開騁, 王雙, 王双, 奈何BOSS要娶我, 奈何BOSS, 開開, 凌異洲, 木已成洲

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