葛萊美認證！英倫樂團「蒙福之子」　11月首度來台近距離開唱

記者蕭采薇／綜合報導

英倫樂團「蒙福之子」（MUMFORD & SONS）被視為當代民謠搖滾天團，曾參與英國知名的Glastonbury、歷史悠久的Reading & Leeds，及歐洲五大之一的Rock Werchter等國際音樂節並擔任壓軸演出。在亞洲歌迷的千呼萬喚之下，終於要在11月首度來台演出。

▲英倫樂團「蒙福之子」將於11月來台演出。（圖／Live Nation Taiwan提供）

蒙福之子沉寂許久，於2018年推出籌備三年的新專輯《Delta》，更特別於今年安排亞洲巡演。有別於他們動輒萬人以上的超巨型演出規模，幸運的台灣歌迷將在Legacy以最近的距離感受蒙福之子震撼人心的舞台魅力。

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2007年成軍，來自英國的民謠搖滾樂團「蒙福之子」，由主唱Marcus Mumford、鍵盤和風琴手Ben Lovett、吉他手Winston Marshall和貝斯手Ted Dwane四人組成。歷年來透過《Sigh No More》、《Babel》、《Wilder Mind》等專輯，在全球累積超過1500萬張的驚人銷量，兩度登上告示牌冠軍和英國金榜冠軍，坐擁2座葛萊美獎、2座全英音樂獎、4座告示牌音樂大獎，以萬夫莫敵的輝煌成績樹立其在民謠樂界的天團地位。

▲英倫樂團「蒙福之子」將於11月來台演出。（圖／Live Nation Taiwan提供）

主唱Marcus Mumford 穿透全場的震撼嗓音，從靈魂深處吶喊的表演風格，讓蒙福之子成為許多音樂節的壓軸名單，以渾然天成的舞台能量為音樂節帶來最高潮。音樂魅力橫掃名人圈，連英國前首相卡麥隆夫婦都曾公開表示熱愛他們的音樂，因而讓蒙福之子受邀至美國白宮的國宴演出。