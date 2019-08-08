楊冪爆熱戀小2歲魏大勛！「穿情侶鞋」遮掩逛街　網認出1特徵：假不了

記者李湘文／綜合報導

藝人楊冪在2018年底宣布跟劉愷威離婚，回復單身狀態，然而近日突被爆出緋聞，疑似跟小2歲的魏大勛戀愛中！2人被網友目擊一起出遊，雖然戴著口罩、帽子遮掩身分，還是被人認出，瞬間在網路上引爆討論。

▲楊冪爆熱戀小2歲魏大勛。（圖／翻攝自微博／楊冪、魏大勛）

有網友爆料，疑似在北京798園區目睹魏大勛和1名女性一起看展，因為2人都戴口罩帽子、穿著情侶鞋，因此懷疑雙方是情侶關係，「女生遮擋非常嚴，很瘦很瘦。」網友還說，當時剛好跟男方對上眼，對方「很明顯地慌張，走開了」。

請繼續往下閱讀...

▲網友目擊魏大勛、楊冪疑似約會。（圖／翻攝自微博）

雖然目擊者並非100%確定身分，但照片PO到網路上之後，不少網友注意到女生的左腳，上面有一塊明顯的胎記，跟楊冪一模一樣。《新浪娛樂》隨即向雙方求證，但魏大勛工作人員未回應，楊冪方面則是直接掛斷電話。

▲網友爆料，疑似目擊魏大勛和「女朋友」。（圖／翻攝自微博）

▲網友從胎記判斷女方是楊冪。（圖／翻攝自微博）

對此，網友熱烈議論，有人認為胎記太明顯「假不了」，但更多人則質疑「朋友不能逛街嗎」、「楊冪單身謝謝」、「也沒親密舉動啊，為什麼是女朋友」，對於緋聞仍抱持保留態度。

事實上，魏大勛一直是楊冪忠實粉絲，從10幾年前就喜歡對方，後來在綜藝節目《明星大偵探》跟對方合作，也老實招認：「不變的是，到現在依然很喜歡楊冪。」並不掩飾對女方的好感。但在緋聞爆發後，他迅速回應：「只是跟朋友逛個街，謝謝大家關心。」否認了戀情。

▲魏大勛否認緋聞。（圖／翻攝自微博／魏大勛）