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光良從小狂躲爸爸！　「一通遠洋電話」父子關係秒回溫

記者翁子涵／台北報導

適逢父親節，光良在臉書曬出自己教爸爸使用iPad的一組照片，並寫道：「沒錯！是我教我爸怎麼玩iPad的」，還笑虧爸爸比他還會玩，父子倆更不約而同穿上黑色和白色的吊嘎，好感情溢於言表，但其實光良從小能不跟爸爸互動就盡量避免，是「距離」讓2人關係變得更加緊密。

▲▼光良和爸爸。（圖／翻攝自Facebook）

▲光良教爸爸使用iPad。（圖／翻攝自Facebook）

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光良透露爸爸是個很嚴肅的人，因此從小他和其他三個小孩就很少跟爸爸互動，甚至是說話，他回憶起以前考試沒考好，但成績單需要簽名，不敢直接面對爸爸的他，只好放在爸爸每天出門一定會看到的地方，為的就是「不讓他有機會罵我」。

出生馬來西亞的光良，出道當了歌手、來台發展後，也就少有時間陪在父母身邊，雖然距離遠了，但父子關係也因此更為融洽，十幾年前光良發片時，爸爸還做出驚喜舉動，讓他感念至今。

光良十幾年前的一次發片，上飛碟電台宣傳，當天也剛好是他生日，沒想到主持人光禹私下聯繫他家人，趁著訪問時和爸爸連線，光良說：「我爸是一個話不多的人，竟然願意在電話中唱生日快樂歌」，現在回憶起來，光良仍滿是感動地說：「因為這件事，讓我感受到爸爸對我的愛，一直默默的在為孩子付出」。

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