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《六人行》瑞秋女兒「萌娃」艾瑪長大了！　17年後金髮正妹照曝光

記者蕭采薇／綜合報導

說起陪伴無人走過青春的影集，就不得不提堪稱是長壽美劇始祖的《六人行》（Friends）。由女星珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）飾演的女主角瑞秋（Rachel Green），在第八季生下與羅斯（Ross Geller，大衛史威默飾演）的女兒艾瑪（Emma）。17年後，已經長成金髮大美人。

▲▼美劇始祖《六人行》中，瑞秋的女兒艾瑪。（圖／劇照）

▲《六人行》中，瑞秋的女兒艾瑪（右）相當可愛吸睛。（圖／劇照）

飾演艾瑪的卡利謝爾登（Cali Sheldon），還不到一歲就在《六人行》演出，金髮碧眼的萌樣相當吸引觀眾。卡利謝爾登其實還有個雙胞胎姐妹，今年17歲的她仍持續在演藝圈打拚，近來更演出驚悚話題電影《我們》。

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▲▼《六人行》飾演艾瑪的卡利謝爾登（Cali Sheldon），如今已是17歲少女。（圖／翻攝自IG）

▲《六人行》飾演艾瑪的卡利謝爾登其實是雙胞胎，如今她已是17歲美少女。（圖／翻攝自IG）

日前珍妮佛安妮斯頓登上《艾倫秀》，主持人艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）開門見山問：「《六人行》有可能回歸嗎？」只見珍妮佛安妮斯頓遲疑了一下，接著說：「有何不可？你知道嗎，我其實很樂意。我敢說女生們都願意，男生們也是，任何事情都有可能發生。」讓劇迷相當期待。

▲▼美劇始祖《六人行》中，瑞秋的女兒艾瑪。（圖／劇照）

▲《六人行》中，瑞秋的女兒艾瑪相當可愛吸睛。（圖／劇照）

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