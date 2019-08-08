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張馨予一開抽屜…櫃子迎面倒下！　媽媽幫擋「被壓在底」

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星張馨予2018年宣布與軍官男友何捷結婚，有傳她在婚後生下一女，不過小倆口至今都未出面證實，而她在嫁為人婦後也一直未有公開亮相，但不時會在社群網站上分享生活點滴，與粉絲互動，她8日在微博上發文透露，家中的櫃子倒下，媽媽為了保護她而受傷。

▲范冰冰情敵驚爆生了！　傳部隊醫院VIP房產女…張馨予工作人員鬆口了。（圖／翻攝自張馨予微博）

▲張馨予近來鮮少公開亮相，但不時會在社群網站上分享近況。（圖／翻攝自微博／張馨予）

張馨予在發文中透露，當時她只是打開了櫃子的抽屜，沒想到該櫃子卻因為安裝不好，整個倒了下來，從她曬出的畫面中可以看出，該個黑色的櫃子完全沒有背板，只有架子，是利用伸縮原理卡在天花板以及地上之間，所有架上的東西早已散落一地，不少玻璃瓶也被摔壞了。

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▲▼張馨予。（圖／翻攝自微博／張馨予）

▲▼張馨予。（圖／翻攝自微博／張馨予）

▲▼張馨予。（圖／翻攝自微博／張馨予）

▲張馨予家中櫃子倒下，物品全都散落一地。（圖／翻攝自微博／張馨予）

不過，最可怕的是在櫃子倒下的瞬間，張馨予的媽媽幫她擋住了櫃子，自己卻被壓在了下面，所幸媽媽只是受了一點傷，並沒有生命危險，不過對於櫃子安裝得非常馬虎，張馨予也非常生氣，「安裝和售後如果不考慮消費者的安全隱患，危險係數真的不可想像，萬一壓到小孩子或老人，後果不堪設想。」

▲▼張馨予。（圖／翻攝自微博／張馨予）

▲▼張馨予。（圖／翻攝自微博／張馨予）

▲張馨予家中的櫃子。（圖／翻攝自微博／張馨予）

粉絲看了以後也紛紛囑咐她要小心，也有不少人關心她是否有受傷，「這個櫃子設計也太不安全了，好可怕」、「家裡人都沒事吧」、「有受傷嗎，媽媽怎麼樣了？」隨後張馨予也在留言中回覆，媽媽背部受傷了，身上還有多處壓傷，而且她也受傷了，「但是我們都去檢查了，沒有內傷，所以大家不要太擔心。」

▲▼張馨予。（圖／翻攝自微博／張馨予）

▲張馨予曬出媽媽背部的傷口。（圖／翻攝自微博／張馨予）

▲▼張馨予。（圖／翻攝自微博／張馨予）

▲張馨予發文。（圖／翻攝自微博／張馨予）

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