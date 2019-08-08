公園小孩頭上玩空拍機！竇智孔被勸離反問「有犯法嗎」　臉書開嗆：要戰來戰

記者李湘文、林奕如／綜合報導

藝人竇智孔日前帶老婆、小孩到公園玩，卻遭現場民眾爆料，在聚集很多小孩的地方使用空拍機，被其他家長以安全疑慮勸離，還反過來指責對方「無理要求」。消息在網路上曝光，不少網友湧入竇智孔臉書指責，但他反駁民眾爆料「與事實不符」，與網友留言開戰。

▲竇智孔被民眾爆料在公園小孩聚集處玩空拍機。（圖／翻攝自臉書／竇智孔 Bobby Dou）

網友爆料，竇智孔6日帶小孩到公園玩，在許多兒童聚集的鞦韆、沙坑旁邊使用空拍機，且大部分時間都讓空拍機飛得很低。家長擔心安全問題，上前勸竇智孔到旁邊空地使用，但他只回應「沒有錄到妳家小孩啊」、「沒問題啊，妳不知道空拍機有自動屏障功能嗎」，並堅持自己掌控得很安全。

請繼續往下閱讀...

▲竇智孔在公園玩空拍機。（圖／翻攝自臉書／小一聯盟）

對此，家長仍持續勸說「不要把我們的生命當作在開玩笑」，但竇智孔依然不予理睬，並反擊：「我沒有辦法接受妳無理的要求。我在公共場所使用有犯法嗎？」家長之後只好報警處理，但竇智孔在警察到場之前就已經離開。

▲家長爆料，請竇智孔到旁邊玩，得到的回應是「有犯法嗎」。（圖／翻攝自臉書／小一聯盟）

消息在網路上曝光後，許多家長湧入竇智孔臉書，批評這樣的行為真的很危險。有網友指出，不管操控者有沒有掌控好空拍機，也無法避免風吹、小孩跳起等突發狀況，依然有風險存在。

▲竇智孔的反應引發網友不滿。（圖／翻攝自臉書／竇智孔 Bobby Dou）

對此，竇智孔也在臉書對網友開嗆，先是生氣發文「要戰來戰」，但隨後又刪除，並澄清：「錯的事情，我會道歉。但我們之間的對話內容，好像不是這樣哦……」他表示「要戰來戰」是在氣頭上的發文，隨後想想大家並不了解事情真相，所以又覺得算了，「Anyway與事實不符啦……所以我笑。」

▲竇智孔在臉書回應網友。（圖／翻攝自臉書／竇智孔 Bobby Dou）

除了竇智孔之外，他的老婆幃幃也出面代為澄清，表示照片並無法完全呈現真實狀況：「照片中的孩子，除了在盪鞦韆的，都是我家的孩子。身為一個媽媽，怎麼可能讓危險的事情在孩子身邊發生，相信身為媽媽的各位應該也是這樣的吧。」她解釋，因為知道真實情況，所以面對不實指控會感到難過、激動，呼籲大家「將心比心」。

對於竇智孔被網友爆料一事，《ETtoday星光雲》致電經紀人，但對方表示「對此事不回應」。