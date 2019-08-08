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不斷更新／利奇馬來襲！威秀影城、秀泰影城：北北基今午夜「取消放映」

記者洪文／台北報導

強颱利奇馬持續逼近台灣，北北基、宜蘭、桃園、新竹縣市9日已達放假標準。威秀影城率先宣布，信義威秀、板橋威秀等「桃園以北地區影城」8日午夜00:00之後場次取消放映，秀泰影城「北北基地區影城」同步跟進。至於國賓影城、新光影城、喜滿客影城尚未公告。

▲▼信義威秀。（圖／記者邱顯燁攝）

▲信義威秀今（8日）午夜00：00後之場次取消放映。（圖／資料照／記者邱顯燁攝）

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威秀影城：

因利奇馬颱風影響，08/08(四)今晚桃園以北(含桃園)地區威秀影城，午夜00:00後之場次取消放映。
明日08/09(五)台北、新北、新竹、頭份、花蓮場次暫時關閉，將再視風雨評估調整，預計於08/09早上八點於威秀影城粉絲團以及LINE@官方帳號發佈公告。
再請多加留意最新公告，造成您的不便，敬請見諒！

國賓影城：

尚未決定

秀泰影城：

08/08(四)今晚雙北市及基隆地區秀泰影城，午夜00:00（含）後之場次取消放映。
明日08/09(五)場次暫時關閉，將再視風雨評估調整，預計於08/09早上於秀泰影城粉絲團以及IG發佈公告。
請隨時留意最新公告，造成您的不便，敬請見諒！颱風來襲請小心安全，秀泰影城關心您。

新光影城：

台北新光影城今天末場到22:00，明天中午前場次先全數取消，中午後的待明早確認。
台中新光影城、台南新光影城暫定正常營業，明天視天氣和百貨營業時間後更新。

美麗華影城：

為了顧及顧客以及員工安全，今（8日）晚營業至23:00。明（9日）早08:00會於粉絲團公告影城營業時間。

喜滿客影城：

尚未決定

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利奇馬, 利奇馬颱風, 威秀影城

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