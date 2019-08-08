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呂珍九抱怨「張滿月社長」：命令別人！　IU心虛笑了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女星IU相隔1年主演戲劇，接下奇幻愛情劇《德魯納飯店》，飾演一名演霸道飯店社長，捉摸不定的脾氣時常使得員工皮皮剉，她大笑透露活了26年，沒有像張滿月那樣的說話，但最近因為太入戲，導致日常生活中也會不自覺出現張滿月的語氣，她突然坦率告白，引來搭檔呂珍九一陣大笑。

▲▼呂珍九指控「張滿月社長」：命令別人！　IU心虛笑了。（圖／愛奇藝提供）

▲呂珍九指控「張滿月社長」，IU心虛笑出來。（圖／愛奇藝提供）

劇中角色「張滿月」孤單地活了千年，有著美豔的外表，卻性格高傲，她笑著承認「張滿月」脾氣不太好，但她自認是個好脾氣的人，話才一講完，呂珍九竟忍不住糗她：「真是個有趣的朋友。」她接著解釋，活了26年不曾像張滿月這樣，但最近幾個月常在日常生活中參雜著滿月的個性和語氣，讓她開始產生混淆，呂珍九也附和：「盛氣凌人、命令別人。」讓她瞬間心虛地笑出來。

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▲▼呂珍九指控「張滿月社長」：命令別人！　IU心虛笑了。（圖／愛奇藝提供）

▲▼呂珍九、IU戲內默契好，戲外感情也不錯。（圖／愛奇藝提供）

▲▼呂珍九指控「張滿月社長」：命令別人！　IU心虛笑了。（圖／愛奇藝提供）

劇中默契十足，IU、呂珍九戲外相處同樣融洽，兩人在談起《德魯納酒店》的看點時，呂珍九被社長大人指定要先說，他首先推薦整部戲的特效，沒想到，IU在一旁碎念說：「我也想講這個。」他只好露出抱歉的眼神，逃不了IU的捉弄。《德魯納酒店》每週日、一上午10點在愛奇藝台灣站播出。

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