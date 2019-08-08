「這群人」展榮展瑞機場被拍反應超親切！　公開潮流防小偷穿搭

記者林彥君／台北報導

造型師李佑群主持《YOU LIVE！佑見微時尚！》，找來網紅「這群人」展榮展瑞大聊「機場時尚」主題，展榮和展瑞特地帶來小物要抽獎，讓粉絲看樂翻，直呼：「最帥雙胞胎！」展榮展瑞在節目中分享平時的機場穿搭，因下飛機要趕著工作，所以會穿普通的T恤外加一件西裝，下半身則著寬鬆舒服的褲子為主。





▲展榮展瑞上節目示範穿搭。（圖／佑見微時尚提供）

展瑞現場示範穿上亮色的拼接休閒衣，搭配牛仔褲，手拿小外套的造型，展瑞說：「因為飛機很冷，所以外套很重要，而身上的霹靂腰包，方便拿東西又可以防小偷。」之後展榮也去換裝，他穿著白色長袖圖騰上衣、黑色休閒褲，包款則是選擇馬甲腰包，手拿外套，潮流感十足。

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▲展榮和展瑞分享穿衣風格。（圖／佑見微時尚提供）

佑群老師問：「要通關時有狗仔及粉絲在拍的話要怎麼辦呢？」展榮說會很有親和力的和大家合照，還說自己心情不好就不會出門，「因為這就是我的工作。」展瑞則教大家很重要技巧是戴上有態度的墨鏡，避免在找路時，被拍到表情不好的照片。



佑群老師問兩人最喜歡哪些女明星的機場穿搭？他們都回答是蔡依林（Jolin），認為Jolin可以穿上陽剛或親民造型的單品，用身材跟氣勢去駕馭，看起來簡單穿起來卻不簡單的厲害；但路上如果有像穿迪麗熱巴的男友衣風格、或許瑋甯的全黑貼身穿搭也很吸引他們的目光。



