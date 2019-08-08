《冰與火之歌》主創編劇掰了10年HBO　確定簽下62億Netflix「獨家合約」

記者蕭采薇／綜合報導

人氣影集《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）儘管最後一季普遍評價不佳，但仍不減其神劇地位，以及演員和主創的「身價」。該劇兩位主創編劇大衛班尼歐夫（David Benioff）、丹尼爾威斯（D.B. Weiss）8日正式宣佈與線上影音平台Netflix簽下獨家合約，簽約金據悉高達台幣62億。

▲《冰與火之歌：權力遊戲》兩位主創，確定與Netflix簽下獨家合約。（圖／CFP）



Netflix與《冰與火之歌：權力遊戲》兩位主創大衛班尼歐夫和丹尼爾威斯簽下多年獨家合約，在這段期間，兩人只能為Netflix製作電影或是影集作品。官方雖未公布簽約金，但據外媒《Deadline》報導，金額高達兩億美金（約新台幣六十二億）。

請繼續往下閱讀...

▲《冰與火之歌：權力遊戲》是近年來最成功美劇。（圖／HBO提供）

大衛班尼歐夫和丹尼爾威斯原隸屬於HBO，並與其合作《冰與火之歌：權力遊戲》共八季作品。在約滿之後，包括老東家HBO、迪士尼、華納媒體集團、亞馬遜，甚至是蘋果都向兩人伸出橄欖枝，最終花落Netflix。

▲《冰與火之歌：權力遊戲》是近年來最成功美劇。（圖／HBO提供）

大衛班尼歐夫和丹尼爾威斯在聯合聲明中表示：「與HBO合作超過十年以上美好經歷，很感謝大家總是讓他們感覺相當的自在、不受拘束。」至於選擇Netflix的，兩人表示：「我們對同一部80年代電影的相同鏡頭印象深刻、我們喜愛相同的書籍、我們同樣對說故事的可能性感到興奮。Netflix已經建立令人讚嘆和前所未有的光景，我們很榮幸受邀加入他們的團隊。」

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！