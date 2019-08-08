告五人犬青罕見留長髮！　美翻網驚「哪來的妹子」

記者蔡琛儀／台北報導

告五人上個月推出首張專輯《我肯定在幾百年前就說過愛你》，他們選在昨天七夕推出「愛人不錯過，相撞在頂樓」特別企劃，除了首播新歌《愛人錯過》MV，也精心準備一小時直播節目，三人首次做直播都非常興奮，女主唱犬青還難得以長髮造型亮相，讓歌迷大讚「太正」。

▲▼ 告五人女主唱犬青難得以長髮造型示人。（圖／相知音樂提供）

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節目當天搶先首播《愛人錯過》MV，特別前往宜蘭取景，打造一段以「色盲」為主題的奇幻愛情故事，導演設計讓三位團員跟男主角大玩「相撞遊戲」，前前後後撞了快50次，一度把男主角的手指撞到受傷，也因為天氣太熱撞到中暑；MV從南方澳、宜蘭中興紙廠、賣捌所到永全柑仔店都一同入鏡，來自宜蘭的他們更被大讚「宜蘭觀光最佳代言人」。

告五人曾被笑說是最愛吃的樂團，繼哈密瓜之後，新專輯端出招牌港點「西多士」，特別在直播節目分享背後的創作故事，雲安說：「先前我們去香港表演時，在搭地鐵的時候突然蹦出靈感，雖然我們一句粵語都不會講，只會『西多士！西多士！』，於是就不斷重複這句話，最後完成這首歌。犬青一旁補充「西多士給人的感覺就像是速食愛情，吃一個剛剛好，但吃兩個就會很膩。」

▲▼ 告五人獻出直播初體驗。（圖／相知音樂提供）

專輯除了談論速食愛情，也觸及到各種不同愛的切面，無論親情、友情、愛情，都完整濃縮在歌曲裡，向來嚴肅的鼓手謙哥，對愛的看法是「誠信、責任、犧牲」；犬青則認為「享受被愛之於，也要學習去愛別人，並對愛建立信任，才能更加永久」，最後雲安提到：「想說的話都寫在歌裡了，不如大家聽專輯吧！」團員最後還祝全天下爸爸父親節快樂，更要大家買專輯回去當禮物，就是一種愛的表現。