ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

告五人犬青罕見留長髮！　美翻網驚「哪來的妹子」

記者蔡琛儀／台北報導

告五人上個月推出首張專輯《我肯定在幾百年前就說過愛你》，他們選在昨天七夕推出「愛人不錯過，相撞在頂樓」特別企劃，除了首播新歌《愛人錯過》MV，也精心準備一小時直播節目，三人首次做直播都非常興奮，女主唱犬青還難得以長髮造型亮相，讓歌迷大讚「太正」。

▲▼ 告五人。（圖／相知音樂提供）

▲▼ 告五人女主唱犬青難得以長髮造型示人。（圖／相知音樂提供）

▲▼ 告五人。（圖／相知音樂提供）

請繼續往下閱讀...

節目當天搶先首播《愛人錯過》MV，特別前往宜蘭取景，打造一段以「色盲」為主題的奇幻愛情故事，導演設計讓三位團員跟男主角大玩「相撞遊戲」，前前後後撞了快50次，一度把男主角的手指撞到受傷，也因為天氣太熱撞到中暑；MV從南方澳、宜蘭中興紙廠、賣捌所到永全柑仔店都一同入鏡，來自宜蘭的他們更被大讚「宜蘭觀光最佳代言人」。

告五人曾被笑說是最愛吃的樂團，繼哈密瓜之後，新專輯端出招牌港點「西多士」，特別在直播節目分享背後的創作故事，雲安說：「先前我們去香港表演時，在搭地鐵的時候突然蹦出靈感，雖然我們一句粵語都不會講，只會『西多士！西多士！』，於是就不斷重複這句話，最後完成這首歌。犬青一旁補充「西多士給人的感覺就像是速食愛情，吃一個剛剛好，但吃兩個就會很膩。」

▲▼ 告五人。（圖／相知音樂提供）

▲▼ 告五人獻出直播初體驗。（圖／相知音樂提供）

▲▼ 告五人。（圖／相知音樂提供）

專輯除了談論速食愛情，也觸及到各種不同愛的切面，無論親情、友情、愛情，都完整濃縮在歌曲裡，向來嚴肅的鼓手謙哥，對愛的看法是「誠信、責任、犧牲」；犬青則認為「享受被愛之於，也要學習去愛別人，並對愛建立信任，才能更加永久」，最後雲安提到：「想說的話都寫在歌裡了，不如大家聽專輯吧！」團員最後還祝全天下爸爸父親節快樂，更要大家買專輯回去當禮物，就是一種愛的表現。

軟Q柴寶睡到整隻「流出籠子」　驚醒幾秒斷電...媽笑：這麼累？

推薦閱讀

白嫩OL黑Bra兇照狂吸50萬粉！　「60分鐘閨房愛情片」傳出…IG曝光裡面更辣

白嫩OL黑Bra兇照狂吸50萬粉！　「60分鐘閨房愛情片」傳出…IG曝光裡面更辣

館長7年前萌樣曝光！　「零殺氣+憨厚臉」網笑噴：是胡瓜

館長7年前萌樣曝光！　「零殺氣+憨厚臉」網笑噴：是胡瓜

SM又一社內情侶誕生「和EXO有關」！　曖昧約會背影照瘋傳

SM又一社內情侶誕生「和EXO有關」！　曖昧約會背影照瘋傳

8歲孩童高燒腹痛⋯飛機迫降！　幫翻英文的人竟是「大咖韓團」

8歲孩童高燒腹痛⋯飛機迫降！　幫翻英文的人竟是「大咖韓團」

影／突地震「女友慘叫秒斷訊」！　發瘋急衝她家「破門見床上一幕」…網：臉綠了

影／突地震「女友慘叫秒斷訊」！　發瘋急衝她家「破門見床上一幕」…網：臉綠了

口罩男神「一露全臉變小夫」！　600萬粉絲心碎轉黑：你這鴨嘴獸

口罩男神「一露全臉變小夫」！　600萬粉絲心碎轉黑：你這鴨嘴獸

地震！男友急搖醒她「戴帽撐傘」護送下樓　丫頭感動問為什麼…傻眼了

地震！男友急搖醒她「戴帽撐傘」護送下樓　丫頭感動問為什麼…傻眼了

TWICE證實「正在拍新歌MV」　Mina人呢？JYP答案讓粉絲怒了

TWICE證實「正在拍新歌MV」　Mina人呢？JYP答案讓粉絲怒了

國中妹半夜和男同學OO！　2個月沒來…媽暴怒「懷孕了」一看驗完結局臉綠

國中妹半夜和男同學OO！　2個月沒來…媽暴怒「懷孕了」一看驗完結局臉綠

偶像有很多同性戀？　爆紅女團親口爆料：有人已經出櫃！

偶像有很多同性戀？　爆紅女團親口爆料：有人已經出櫃！

楊冪爆熱戀小2歲魏大勛！「穿情侶鞋」遮掩逛街　網認出1特徵：假不了

楊冪爆熱戀小2歲魏大勛！「穿情侶鞋」遮掩逛街　網認出1特徵：假不了

「小孩頭上玩空拍機」被家長罵爆　竇智孔直播道歉！狂說對不起：學了一課

「小孩頭上玩空拍機」被家長罵爆　竇智孔直播道歉！狂說對不起：學了一課

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

白嫩OL黑Bra兇照狂吸50萬粉！　「60分鐘閨房愛情片」傳出…IG曝光裡面更辣

館長7年前萌樣曝光！　「零殺氣+憨厚臉」網笑噴：是胡瓜

SM又一社內情侶誕生「和EXO有關」！　曖昧約會背影照瘋傳

8歲孩童高燒腹痛⋯飛機迫降！　幫翻英文的人竟是「大咖韓團」

影／突地震「女友慘叫秒斷訊」！　發瘋急衝她家「破門見床上一幕」…網：臉綠了

口罩男神「一露全臉變小夫」！　600萬粉絲心碎轉黑：你這鴨嘴獸

地震！男友急搖醒她「戴帽撐傘」護送下樓　丫頭感動問為什麼…傻眼了

TWICE證實「正在拍新歌MV」　Mina人呢？JYP答案讓粉絲怒了

國中妹半夜和男同學OO！　2個月沒來…媽暴怒「懷孕了」一看驗完結局臉綠

偶像有很多同性戀？　爆紅女團親口爆料：有人已經出櫃！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

告五人

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 易烊千璽換衣服…粉絲趴窗戶上偷拍！　工作人員怒了「要公開長相」：噁心
  2. 海邊出遊背上多兩個白手印　曾智希遇「好兄弟」靠這招驅邪
  3. 影／《阿達一族》首部電影！「星期三」聲音超好聽竟是大咖女星
  4. 劉德華明年「這時間」確定攻蛋！　經紀公司證實好消息
  5. 嫁賭王兒1月…奚夢瑤臉蛋圓一圈！　網揪「1特點」猜懷男娃
  6. 「人生好難！」他低潮時遇上1位歌手　徹底改變人生
  7. 《大學生》唐葳生下兒子！　「8/8早上8點」5分鐘順產：送老公的父親節禮物
  8. 相戀40年同志情侶結婚⋯父母「1個動作」接納孩子　短片《Forever 17》超暖
  9. 「小孩頭上玩空拍機」被家長罵爆　竇智孔直播道歉！狂說對不起：學了一課
  10. 告五人犬青罕見留長髮！　美翻網驚「哪來的妹子」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366