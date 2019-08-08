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「火柴人」畫作遭羞辱嘲諷　如今反轉一幅賣破台幣2億！

▲▼《洛瑞&火柴男人》。（圖／天馬行空提供）

▲《洛瑞&火柴男人》描述L.S. 洛瑞與母親之間的複雜親情。（圖／天馬行空提供）

記者林映妤／台北報導

電影《洛瑞&火柴男人》由前英國皇家莎士比亞劇團藝術總監亞德里安諾布爾執導，找來提摩西司伯、凡妮莎蕾格烈芙兩大坎城影帝、影后同台飆演技，演繹英國二十世紀最偉大的畫家L.S. 洛瑞，與長年臥病在床的母親之間劍拔弩張，卻無法輕易割捨的難解親情。

電影忠實還原了洛瑞在未成名前，慘遭當代藝評人嘲諷其作品中的火柴男人「幼稚、不專業，就像孩童的隨意塗鴉」，甚至被形容是在侮辱蘭開夏居民。

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對此，導演亞德里安諾布爾形容：「洛瑞看見了大自然之外的美景，那些人造的景觀：工廠、紡織廠、煙囪，都成了洛瑞眼中無與倫比的美好，但他也因此成為勢利、高傲的人們的眼中釘。」然而，隨實時間流逝，洛瑞特立獨行，又真實反映時代的風格逐漸受到越來越多人賞識，在母親過世後一躍而成當代最受矚目藝術家，2018年洛瑞的畫作拍賣金額甚至飆破500萬英鎊，超過新台幣2億！

▲▼《洛瑞&火柴男人》。（圖／天馬行空提供）

▲▼L.S. 洛瑞的畫作受到許多名人賞識。（圖／天馬行空提供）

▲▼《洛瑞&火柴男人》。（圖／天馬行空提供）

洛瑞畫作的藏家更是各個大有來頭，除了英國女王外，還有綠洲樂隊成員諾爾蓋勒格、英國最傑出的演員之一伊恩麥克連爵士。伊恩麥克連形容：「身在人群中的任何人，都能在洛瑞的畫中看見自己的身影。」

2011年伊恩麥克連還因不滿泰特美術館20年來只展出一幅洛瑞的畫作，發起「洛瑞運動」要求美術館展出更多洛瑞的作品；此外，諾爾蓋勒格更坦言綠洲樂隊的經典名曲《The Masterplan》MV正是受洛瑞的畫作啟發所拍攝。時至今日，L.S.洛瑞的藝術魅力依然遍及全球。《洛瑞&火柴男人》9月6日在台上映。

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