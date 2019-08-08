ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

歐陽妮妮IG只關注3個人！　沒留任何好友「唯一1個是張書豪」

記者李湘文／綜合報導

藝人歐陽妮妮拍攝電視劇《腦波小姐》，被爆跟張書豪假戲真做，緋聞傳了3個月，始終沒有承認或否認。但2人平時還是大方互動，歐陽妮妮最近還被發現，在Instagram上只關注3個人，其中1個就是張書豪。

▲歐陽妮妮Instagram關注3個人，其中之一是張書豪。（圖／翻攝自歐陽妮妮Instagram、張書豪Instagram）

▲歐陽妮妮、張書豪傳出緋聞。（圖／翻攝自歐陽妮妮Instagram、張書豪Instagram）

歐陽妮妮在Instagram上擁有94萬粉絲，但追蹤的帳號只有4個，除了自己的服飾品牌官方帳號外，就只有親妹妹娜娜、娣娣，剩下的1位則是張書豪。除此之外，她並沒有在Instagram上關注其他朋友。

請繼續往下閱讀...

▲歐陽妮妮Instagram關注3個人，其中之一是張書豪。（圖／翻攝自歐陽妮妮Instagram）

▲歐陽妮妮Instagram只關注3個人，2個是妹妹，1個是張書豪。（圖／翻攝自歐陽妮妮Instagram）

歐陽妮妮、張書豪在5月被爆出戀情，當時雙方都沒有把話說清，男方先是在臉書表示：「沒有愛情的日子，對每一個遇到的人，聊得來的朋友，相處融洽的朋友，都會抱持著開放、珍惜關係的心態去感受跟相處。」之後接受《ETtoday星光雲》採訪時則說：「我們大家都很好，認真的啦，真的有什麼好結果，一定都會講。」

▲歐陽妮妮Instagram關注3個人，其中之一是張書豪。（圖／翻攝自臉書／腦波小姐The Haunted Heart）

▲歐陽妮妮、張書豪因為合作《腦波小姐》傳出緋聞。（圖／翻攝自臉書／腦波小姐The Haunted Heart）

至於到底有沒有交往？歐陽妮妮、張書豪不時都會被粉絲追問，但始終沒有正面回應，張書豪曾在Instagram回答粉絲提問時，PO出跟妮妮的合照表示：「我們一直都很好！」歐陽妮妮則是在被問到「跟張書豪是真的嗎」時，幽默回覆：「我不知道是蒸的還是煮的，我只知道他是小玲的董事長。」順便宣傳了新戲。

▲▼張書豪深夜曝交往歐陽妮妮真相！（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988、niniouyang）

▲張書豪被問到「跟妮妮是真的嗎」，回應「我們一直都很好」。（圖／翻攝自張書豪Instagram）

推薦閱讀

影／突地震「女友慘叫秒斷訊」！　發瘋急衝她家「破門見床上一幕」…網：臉綠了

影／突地震「女友慘叫秒斷訊」！　發瘋急衝她家「破門見床上一幕」…網：臉綠了

6.0地震震垮百萬書房！　男星家「上千本書砸落」玻璃碎裂…網驚：根本電影場面

6.0地震震垮百萬書房！　男星家「上千本書砸落」玻璃碎裂…網驚：根本電影場面

安苡愛現身社區泳池穿超辣！　「鏡面反射畫面」讓網友全暴動

安苡愛現身社區泳池穿超辣！　「鏡面反射畫面」讓網友全暴動

《玩命關頭》莉蒂怒了！為了1個角色「嗆爆13年編劇」：第9集與你無關

《玩命關頭》莉蒂怒了！為了1個角色「嗆爆13年編劇」：第9集與你無關

大雨後6.0地震！　炎亞綸「3年前專業理論」又被讚…網跪服了：真的先知

大雨後6.0地震！　炎亞綸「3年前專業理論」又被讚…網跪服了：真的先知

口罩男神「一露全臉變小夫」！　600萬粉絲心碎轉黑：你這鴨嘴獸

口罩男神「一露全臉變小夫」！　600萬粉絲心碎轉黑：你這鴨嘴獸

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

19歲男暗戀學長砸47萬變性！　當上模特兒「美到被求婚」…卻換來心碎結局

19歲男暗戀學長砸47萬變性！　當上模特兒「美到被求婚」…卻換來心碎結局

專訪／Julia驚爆身體其實超硬！弱點被男優發現...嬌喘是真的

專訪／Julia驚爆身體其實超硬！弱點被男優發現...嬌喘是真的

地震後同事傳來「悲傷消息」秒崩潰！　她聽原因心死哭了：晴天霹靂

地震後同事傳來「悲傷消息」秒崩潰！　她聽原因心死哭了：晴天霹靂

《玩很大》小鬼「8分鐘23次」全被拍：賤喔！　畫面PO網…PTT看傻：破皮了

《玩很大》小鬼「8分鐘23次」全被拍：賤喔！　畫面PO網…PTT看傻：破皮了

Janet爆懷孕2個多月「流掉了！」整張臉慘白不敢說　心痛：已經有形狀了

Janet爆懷孕2個多月「流掉了！」整張臉慘白不敢說　心痛：已經有形狀了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

影／突地震「女友慘叫秒斷訊」！　發瘋急衝她家「破門見床上一幕」…網：臉綠了

6.0地震震垮百萬書房！　男星家「上千本書砸落」玻璃碎裂…網驚：根本電影場面

安苡愛現身社區泳池穿超辣！　「鏡面反射畫面」讓網友全暴動

《玩命關頭》莉蒂怒了！為了1個角色「嗆爆13年編劇」：第9集與你無關

大雨後6.0地震！　炎亞綸「3年前專業理論」又被讚…網跪服了：真的先知

口罩男神「一露全臉變小夫」！　600萬粉絲心碎轉黑：你這鴨嘴獸

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

19歲男暗戀學長砸47萬變性！　當上模特兒「美到被求婚」…卻換來心碎結局

專訪／Julia驚爆身體其實超硬！弱點被男優發現...嬌喘是真的

地震後同事傳來「悲傷消息」秒崩潰！　她聽原因心死哭了：晴天霹靂

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

歐陽妮妮, 張書豪

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 揭秘《全職高手》真人特效！楊洋臉上貼滿「黑圓點」：臉都僵了
  2. 光良從小狂躲爸爸！　「一通遠洋電話」父子關係秒回溫
  3. 女星一開抽屜…櫃子迎面倒下！　媽媽幫擋「被壓在底」
  4. 《六人行》瑞秋女兒「萌娃」艾瑪長大了！　17年後金髮正妹照曝光
  5. 不斷更新／利奇馬來襲！威秀影城、秀泰影城：北北基今午夜「取消放映」
  6. 公園小孩頭上玩空拍機！竇智孔被勸離反問「有犯法嗎」　臉書開嗆：要戰來戰
  7. 國中妹半夜和男同學OO！　2個月沒來…媽暴怒「懷孕了」一看驗完結局臉綠
  8. 林依晨被6.0地震搖醒「飛撲抱娘」　暖心傳授地震包救命
  9. 呂珍九抱怨「張滿月社長」：命令別人！　IU心虛笑了
  10. 「這群人」展榮展瑞機場被拍反應超親切！　公開潮流防小偷穿搭

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366