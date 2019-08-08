歐陽妮妮IG只關注3個人！　沒留任何好友「唯一1個是張書豪」

記者李湘文／綜合報導

藝人歐陽妮妮拍攝電視劇《腦波小姐》，被爆跟張書豪假戲真做，緋聞傳了3個月，始終沒有承認或否認。但2人平時還是大方互動，歐陽妮妮最近還被發現，在Instagram上只關注3個人，其中1個就是張書豪。

▲歐陽妮妮、張書豪傳出緋聞。（圖／翻攝自歐陽妮妮Instagram、張書豪Instagram）

歐陽妮妮在Instagram上擁有94萬粉絲，但追蹤的帳號只有4個，除了自己的服飾品牌官方帳號外，就只有親妹妹娜娜、娣娣，剩下的1位則是張書豪。除此之外，她並沒有在Instagram上關注其他朋友。

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▲歐陽妮妮Instagram只關注3個人，2個是妹妹，1個是張書豪。（圖／翻攝自歐陽妮妮Instagram）

歐陽妮妮、張書豪在5月被爆出戀情，當時雙方都沒有把話說清，男方先是在臉書表示：「沒有愛情的日子，對每一個遇到的人，聊得來的朋友，相處融洽的朋友，都會抱持著開放、珍惜關係的心態去感受跟相處。」之後接受《ETtoday星光雲》採訪時則說：「我們大家都很好，認真的啦，真的有什麼好結果，一定都會講。」

▲歐陽妮妮、張書豪因為合作《腦波小姐》傳出緋聞。（圖／翻攝自臉書／腦波小姐The Haunted Heart）

至於到底有沒有交往？歐陽妮妮、張書豪不時都會被粉絲追問，但始終沒有正面回應，張書豪曾在Instagram回答粉絲提問時，PO出跟妮妮的合照表示：「我們一直都很好！」歐陽妮妮則是在被問到「跟張書豪是真的嗎」時，幽默回覆：「我不知道是蒸的還是煮的，我只知道他是小玲的董事長。」順便宣傳了新戲。

▲張書豪被問到「跟妮妮是真的嗎」，回應「我們一直都很好」。（圖／翻攝自張書豪Instagram）