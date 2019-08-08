館長7年前萌樣曝光！　「零殺氣+憨厚臉」網笑噴：是胡瓜

記者翁子涵／綜合報導

「館長」陳之漢有著一身勇猛的巨肌和搏擊散打好功夫，向來喜愛針砭時事的他，直言敢說的嗆辣風格，擁有一大票粉絲，他七年前的受訪影片近來也在網上瘋傳，青澀萌樣和現在硬漢形象相差甚遠，還被網友笑虧撞臉胡瓜，引起熱議。

▲館長嗆辣風格擁有大批粉絲。（圖／翻攝館長YouTube）



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館長7年前曾以原名陳思翰跟著他的師父于志宇接受《中視》採訪，只見他略顯嬰兒肥，還留著五分頭和小瀏海，在鏡頭前揮汗搏擊，對比現在俐落的油頭馬尾造型，顯得稚嫩且清秀許多，讓網友紛紛噴笑留言「以前的館長好老實的樣子，想笑XD」、「館長也太可愛」、「館長以前胖胖的很可愛」，還有不少人發現他青澀模樣激似胡瓜。

▲▼館長七年前青澀模樣被起底。（圖／翻攝YouTube）

影片中，館長也坦言學習搏擊讓他的心安定許多，「真的在練的時候知道這個破壞力很大，反而不太會去惹事」，事實上，館長曾是志願役，退伍後還一度走上江湖路，但之後他開始習武，也創業開設健身房。

適逢父親節，館長今也在臉書感慨表示自己從小就沒有父親，每次父親節都很無感，甚至會厭惡到聯想起爸爸沒責任，「到現在自己當爸爸了，說實話當一個父親真的真的要放棄很多，有時候更要不能衝動，畢竟現在不是一個人是老婆小孩父母，都需要我都要靠我努力才能生活，每個有責任感的父親都不容易」，一番話也引來網友共鳴。