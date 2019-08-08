格雷女「性感特色」消失！大批網友崩潰「RIP」：它不會被遺忘

▲達珂塔強生近期出席活動牙縫消失。（圖／達志影像／美聯社）

記者林映妤／綜合報導

「格雷女」達珂塔強森（Dakota Johnson）除了多部代表作《格雷的五十道陰影》、《單身啪啪啪》等，最具有個人特色的無非是她的「牙縫」，她曾接受外媒《浮華世界》訪問，表演牙縫可以塞各種不同東西，搞笑可愛的表現引起話題。如今她的牙縫消失，也令許多網友震驚，紛紛「發文哀悼」！

達珂塔強森因為牙縫開開被許多網友認為是性感特色，但近期她宣傳新片《The Peanut Butter Falcon》再度於大眾前亮相，卻被發現招牌牙縫不見了！特色消失令許多粉絲不能接受，甚至有人po出一堆哭臉，「當我發現達珂塔強生，全世界唯一一個應該要有牙縫的人，竟然沒有了！請在這段難熬的時間支持我。」、「R.I.P.達珂塔強生的牙縫…它消失了但不會被遺忘。」

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▲達珂塔強生過往有牙縫被認為相當性感。（圖／達志影像／美聯社）

對於牙縫問題，達珂塔強生最近上《吉米A咖秀》也透露，自己13歲就開始戴牙齒固定器，近期因為自己頸部疼痛，醫生建議她暫時拿掉牙齒固定器，沒想到牙縫卻因此合起來。她表示自己也為了「牙縫消失」感到很難過，同時也說若把固定器再戴上，牙縫應該就又會回來了，所以粉絲們也不必太傷心啦！