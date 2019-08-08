黃小琥跨行晉升女主播　嚇出冷汗...討拍鄭怡「請我吃飯！」

記者蔡琛儀／台北報導

黃小琥為好友鄭怡《記得想飛》電視特輯跨刀當主播，但她表示：「眼看稿子，嘴吃螺絲。」直呼：「當主播，沒那麼簡單！」她認為最難的是如何兼顧口播和鏡頭切換，臨場上要順暢播報但還要有一目十行的功力，不管發生什麼狀況，臉上都要裝出老神在在、端莊優雅的神情，當她錄完後，整個人像坐了雲霄飛車般，背後嚇出一片冷汗，不忘對鄭怡喊話：「麻吉，妳要請我吃飯！」

▲▼ 黃小琥為鄭怡的電視特輯獻出主播初體驗。（圖／阿爾發音樂提供）

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鄭怡北漂加拿大15年，睽違28年沒出唱片，黃小琥希望好友可以出新歌再翻紅，所以當聽聞鄭怡電視特輯巧思用主播橋段，穿針引線且烘托鄭怡當年電台DJ天后的身份，馬上二話不說自願擔任「主播」一職，為閨蜜盡一份力，她打趣稱自己是集主唱、主持、主播「三主」於一身，「也感謝老友鄭怡出新歌，讓我意外有機會坐上主播台。」

當黃小琥坐上主播台時，她先跟滿場專業的新聞棚內從業人員問好，並自謙：「第一次當主播請各位多多包涵。」對於坐上主播椅有什麼感覺？她第一個反應居然是：「一般主播手勢放在桌上嗎？」當第一段錄完，黃小琥迫不及待看回放，非常關心成效，但邊看邊皺眉頭，馬上要求：「重錄重錄。」

▲ 黃小琥直呼當主播：「沒那麼簡單。」（圖／阿爾發音樂提供）

黃小琥說，覺得當主播，「要美麗漂亮，必須伶牙俐齒，咬字清晰，臨危不亂，反應快速才能當上主播。」對於自己的表現，最大難度在於要邊播報邊換鏡頭，配合三機作業，她搖頭討饒：「嘴巴快吃螺絲了，還要找鏡頭保持微笑！」更下結論：「沒那麼簡單！」