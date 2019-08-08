去學校被兒說丟臉　康康講到哭⋯聽到「隔壁班同學名」釋懷了

記者許逸群／台北報導

藝人康康、從從（唐從聖）與八弟（蕭志瑋）今為《好神脫口秀》彩排，康康一開始就上演獨角戲，自嘲去兒子學校出席活動反被兒子嫌棄「爸來學校很丟臉」，讓他心裡相當受傷。不過他笑說，後來得知兒子隔壁班有個同學叫「許甘丹」，許的爸爸從沒來過學校，這才讓他釋懷，因為許的爸爸正是許效舜。

▲康康在脫口秀獨白分享被兒子嫌棄的事。（圖／記者季相儒攝）

雖然是自嘲的脫口秀，但康康說的內容都是親身經歷。他表示，先前去兒子的畢業典禮「被趕回來」，坦言心裡確實有些受傷，在台上自白這段經歷的他，彷彿還有些哽咽，事後也說：「講著講著真的要哭了，真的好難過。」不過當兒子稱隔壁班同學「他爸爸比你好笑」，康康追問「誰敢說比我好笑」，兒子才說「他爸爸叫許效舜」，這才讓康康釋懷，苦笑說：「好啦，算了。」

請繼續往下閱讀...

▲▼康康、從從與蕭志瑋為脫口秀彩排。（圖／記者季相儒攝）

康康表示，因與兒子相差了45歲，希望多留著時間陪伴家人，離島或太遠的工作幾乎都不太接，直呼「我很怕死」。提到今早的大地震，康康笑稱，「我是被我岳母嚇醒，她是杭州人，來台灣時間很少，她嚇到，我第一次看到她穿睡衣，好險她沒有裸睡的習慣。」

▲康康為了一個假摔就排練了6種版本。（圖／記者季相儒攝）