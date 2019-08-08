ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

揭最美正宮恐怖設局！　1砲9千屁蛋妹怒曝影片「反轉真相」…電爆：當我吃素

記者田暐瑋／綜合報導

「屁蛋妹」Kelly因為曾和前MP魔幻力量嘎嘎有過一段情登上新聞版面，近日週刊爆料她和有婦之夫交往，還在法院出手打正宮，引起不小風波。對於正宮的指控，她事後也出示自己的驗傷單及對方挑釁的對話紀錄，澄清從頭到尾都是正宮先亂放謠言，自己也是遭男方欺騙，反嗆正宮李小姐惡人先告狀，一定會槓到底。

「屁蛋妹」Kelly被控訴和已婚男呂男交往，要求男方傳來DIY影片，在截圖放到網路上公開，還開口要求54萬的分手費，在法院和正宮大打出手。屁蛋妹7日在IG反擊，稱自己才是受害者，呂男謊稱單身，到處在外留情，正宮李女發現後，便開始瘋狂騷擾她，甚至出言威脅，做出各種瘋狂恐怖舉動。

▲屁蛋妹反擊正宮。（圖／翻攝自屁蛋妹IG）

▲屁蛋妹反擊正宮。（圖／翻攝自屁蛋妹IG）

請繼續往下閱讀...

至於出手打人一事，屁蛋妹也出示影片還原當天狀況，直指李女當時面帶微笑朝他們衝過來先動手，自己才會反擊，且澄清是她先提告，並非是李女先提告，至於截圖呂男DIY影片一事，她解釋是呂男突然打視訊過來，就開始DIY，氣得她罵人：「超級變態！」不滿整件事被惡人先告狀，才會出示證據說出真相。

出庭當天，屁蛋妹的警察男友也陪同現身，並拿起手機拍攝蒐證，對於正宮李女不斷挑釁，警察男友也霸氣嗆聲：「不要挑戰司法，看誰資源多，妳覺得妳比較多就衝著我來。」雙方各執一詞，真實狀況還有待司法判決。

▲屁蛋妹反擊正宮。（圖／翻攝自屁蛋妹IG）

▲屁蛋妹PO出正宮當天在法院打人的影片。（圖／翻攝自屁蛋妹IG）

▲屁蛋妹反擊正宮。（圖／翻攝自屁蛋妹IG）

▲屁蛋妹反擊正宮。（圖／翻攝自屁蛋妹IG）

推薦閱讀

她日花45元「15年買下3間千萬豪宅」！　34歲退休當富婆…節儉原因暖哭90萬人

她日花45元「15年買下3間千萬豪宅」！　34歲退休當富婆…節儉原因暖哭90萬人

地震後同事傳來「悲傷消息」秒崩潰！　她聽原因心死哭了：晴天霹靂

地震後同事傳來「悲傷消息」秒崩潰！　她聽原因心死哭了：晴天霹靂

6.0地震震垮百萬書房！　男星家「上千本書砸落」玻璃碎裂…網驚：根本電影場面

6.0地震震垮百萬書房！　男星家「上千本書砸落」玻璃碎裂…網驚：根本電影場面

白嫩OL黑Bra兇照狂吸50萬粉！　「60分鐘閨房愛情片」傳出…IG曝光裡面更辣

白嫩OL黑Bra兇照狂吸50萬粉！　「60分鐘閨房愛情片」傳出…IG曝光裡面更辣

大雨後6.0地震！　炎亞綸「3年前專業理論」又被讚…網跪服了：真的先知

大雨後6.0地震！　炎亞綸「3年前專業理論」又被讚…網跪服了：真的先知

突地震「女友慘叫秒斷訊」！　發瘋急衝她家「破門見床上一幕」…網：臉綠了

突地震「女友慘叫秒斷訊」！　發瘋急衝她家「破門見床上一幕」…網：臉綠了

29歲網紅爬煙囪拍片「15樓高摔地慘死」！　好友來不及救…目睹爆血現場崩潰

29歲網紅爬煙囪拍片「15樓高摔地慘死」！　好友來不及救…目睹爆血現場崩潰

美魔女那邊爛成「發霉起司」！　脫皮冒詭異3顏色…醫輕壓流出湯：好心疼

美魔女那邊爛成「發霉起司」！　脫皮冒詭異3顏色…醫輕壓流出湯：好心疼

美胸辣媽哺乳榨出「血塊草莓奶」！　餵1歲女兒喝嚇壞…網急勸：會出事

美胸辣媽哺乳榨出「血塊草莓奶」！　餵1歲女兒喝嚇壞…網急勸：會出事

19歲男暗戀學長砸47萬變性！　當上模特兒「美到被求婚」…卻換來心碎結局

19歲男暗戀學長砸47萬變性！　當上模特兒「美到被求婚」…卻換來心碎結局

突地震「女友慘叫秒斷訊」！　發瘋急衝她家「破門見床上一幕」…網：臉綠了

突地震「女友慘叫秒斷訊」！　發瘋急衝她家「破門見床上一幕」…網：臉綠了

6.0地震震垮百萬書房！　男星家「上千本書砸落」玻璃碎裂…網驚：根本電影場面

6.0地震震垮百萬書房！　男星家「上千本書砸落」玻璃碎裂…網驚：根本電影場面

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

突地震「女友慘叫秒斷訊」！　發瘋急衝她家「破門見床上一幕」…網：臉綠了

6.0地震震垮百萬書房！　男星家「上千本書砸落」玻璃碎裂…網驚：根本電影場面

安苡愛現身社區泳池穿超辣！　「鏡面反射畫面」讓網友全暴動

《玩命關頭》莉蒂怒了！為了1個角色「嗆爆13年編劇」：第9集與你無關

大雨後6.0地震！　炎亞綸「3年前專業理論」又被讚…網跪服了：真的先知

口罩男神「一露全臉變小夫」！　600萬粉絲心碎轉黑：你這鴨嘴獸

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

19歲男暗戀學長砸47萬變性！　當上模特兒「美到被求婚」…卻換來心碎結局

專訪／Julia驚爆身體其實超硬！弱點被男優發現...嬌喘是真的

地震後同事傳來「悲傷消息」秒崩潰！　她聽原因心死哭了：晴天霹靂

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 郭書瑤和唐寶寶相處感動哭　出道後防備心重「不敢主動交朋友」
  2. 《冰與火之歌》主創編劇掰了10年HBO　確定簽下62億Netflix「獨家合約」
  3. 歐陽妮妮IG只關注3個人！　沒留任何好友「唯一1個是張書豪」
  4. 被虧「經典狂放高音」全消失　信神回一句話全場安靜！
  5. 去學校被兒說丟臉　康康講到哭⋯聽到「隔壁班同學名」釋懷了
  6. 格雷女「性感特色」消失！大批網友崩潰「RIP」：它不會被遺忘
  7. 林哲熹擺脫悲情角色　《遺失》狂撩韓笙笙攝影師笑到手抖
  8. 郭雪芙認了「睡過劉以豪」！孫其君氣炸「出拳來真的」他臉全腫
  9. 黃小琥跨行晉升女主播　嚇出冷汗...討拍鄭怡「請我吃飯！」
  10. 贈獎／莊凱勛、邵雨薇《緝魔》調查超限制級命案現場

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366