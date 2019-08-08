揭最美正宮恐怖設局！　1砲9千屁蛋妹怒曝影片「反轉真相」…電爆：當我吃素

記者田暐瑋／綜合報導

「屁蛋妹」Kelly因為曾和前MP魔幻力量嘎嘎有過一段情登上新聞版面，近日週刊爆料她和有婦之夫交往，還在法院出手打正宮，引起不小風波。對於正宮的指控，她事後也出示自己的驗傷單及對方挑釁的對話紀錄，澄清從頭到尾都是正宮先亂放謠言，自己也是遭男方欺騙，反嗆正宮李小姐惡人先告狀，一定會槓到底。

「屁蛋妹」Kelly被控訴和已婚男呂男交往，要求男方傳來DIY影片，在截圖放到網路上公開，還開口要求54萬的分手費，在法院和正宮大打出手。屁蛋妹7日在IG反擊，稱自己才是受害者，呂男謊稱單身，到處在外留情，正宮李女發現後，便開始瘋狂騷擾她，甚至出言威脅，做出各種瘋狂恐怖舉動。

▲屁蛋妹反擊正宮。（圖／翻攝自屁蛋妹IG）



請繼續往下閱讀...

至於出手打人一事，屁蛋妹也出示影片還原當天狀況，直指李女當時面帶微笑朝他們衝過來先動手，自己才會反擊，且澄清是她先提告，並非是李女先提告，至於截圖呂男DIY影片一事，她解釋是呂男突然打視訊過來，就開始DIY，氣得她罵人：「超級變態！」不滿整件事被惡人先告狀，才會出示證據說出真相。

出庭當天，屁蛋妹的警察男友也陪同現身，並拿起手機拍攝蒐證，對於正宮李女不斷挑釁，警察男友也霸氣嗆聲：「不要挑戰司法，看誰資源多，妳覺得妳比較多就衝著我來。」雙方各執一詞，真實狀況還有待司法判決。

▲屁蛋妹PO出正宮當天在法院打人的影片。（圖／翻攝自屁蛋妹IG）

▲屁蛋妹反擊正宮。（圖／翻攝自屁蛋妹IG）