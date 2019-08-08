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2年前4個半月寶寶流掉！　《惡靈古堡》女星43歲「再度懷孕」

記者傅家妤／綜合報導

好萊塢女星蜜拉喬娃維琪（Milla Jovovich）以《惡靈古堡》走紅全球，她與老公保羅安德森（Paul Anderson）結婚多年，分別育有11歲及4歲的女兒，日前在IG上宣布懷上第三胎，對於能夠在43歲再度懷孕，她既感到開心也很擔心，「因為我的年紀，加上之前曾經流產，所以我不想太快對這個寶寶有太多情感上的期待。」

▲▼蜜拉喬娃維琪。（圖／翻攝自IG／蜜拉喬娃維琪）

▲蜜拉喬娃維琪與老公育有2個女兒，如今即將再度迎來第三個女娃。（圖／翻攝自IG／蜜拉喬娃維琪）

蜜拉喬娃維琪在IG上曬出一張凸肚照，畫面中的她身穿黑色緊身裙，孕肚已經非常明顯，她在發文中透露，自己是在13周前發現懷孕，而在該段期間，她一直都感到非常忐忑，「在過去這幾個月以來，我和我的家人都如坐針氈，一直不斷地在等待各種檢查結果，我們大多數的時間都在醫生的辦公室內。」

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▲▼蜜拉喬娃維琪。（圖／翻攝自IG／蜜拉喬娃維琪）

▲蜜拉喬娃維琪宣布懷孕。（圖／翻攝自IG／蜜拉喬娃維琪）

雖然經歷了許多等待的煎熬，所幸最後腹中的寶寶一切都安好，蜜拉喬娃維琪也透露自己第三胎懷的也是個女寶寶，她也希望粉絲可以替自己集氣，「給大家送上許多的愛，我也會持續在這裡更新我的近況。」事實上43歲的蜜拉喬娃維琪過去在受訪時，曾公開過自己流產經歷，2年前她在歐洲拍戲期間，腹中4個半月的寶寶出狀況，必須緊急動手術。

▲▼蜜拉喬娃維琪。（圖／翻攝自IG／蜜拉喬娃維琪）

▲蜜拉喬娃維琪在生下2個女兒後，曾經歷過一次流產。（圖／翻攝自IG／蜜拉喬娃維琪）

蜜拉喬娃維琪表示：「當時醫生告訴我必須在手術的過程中，全程保持清醒，那是我這輩子經歷過最可怕的事情，而且我如今還會做相關的噩夢，我當時真的很孤單也很無助。」不過最後她還是撐過來了，而且也下定決心要照顧好自己的健康，如今成功懷上第三胎，粉絲也為她感到開心不已，大家也紛紛送上祝福。

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蜜拉喬娃維琪, Milla Jovovich, 惡靈古堡

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