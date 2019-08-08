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街頭籃球打一半「跑車開進來」　朱軒洋嚇呆⋯居然是黑人陳建州

記者洪文／台北報導

范少勳、朱軒洋在籃球電影《下半場》演出一對兄弟，私底下也培養出兄弟情感。導演張榮吉爆料，兩人是愛哭包，時常在片場上淚崩，甚至哭得比對方還慘，「我每次都想說：『有需要哭嗎？』」范少勳趕緊解釋：「他（朱軒洋）突然講一些話，就會很溫暖，很想要哭。」

▲▼《下半場》導演張榮吉、范少勳、朱軒洋。（圖／記者洪文攝）

▲《下半場》范少勳、朱軒洋。（圖／記者洪文攝）

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朱軒洋坦言，自己並非是球隊出生，笑稱以前還被大家稱為「拐子哥」，直到加入《下半場》劇組之後，才瞭解許多正規打法，現在打球收斂很多，不會動手動腳。他還笑說，曾在街頭打球遇到黑人陳建州，當時還開跑車過來，令他印象深刻。待過球隊的范少勳笑說：「以前也是打得蠻髒的，球場什麼人都有，賽期就是避免受傷，盡可能保護自己。」

范少勳看見朱軒洋的第一印象是「很難相處」，不過朱軒洋剛開始覺得對方「很娘」，兩人在家中都是「只有一個姊姊」。范少勳笑說：「我的個性跟他（片中弟弟）比較像，我有個姊姊，一開始比較依賴，現在會想要照顧別人，希望彼此更好，有個責任心出來。」

▲▼《下半場》導演張榮吉、范少勳、朱軒洋。（圖／記者洪文攝）

▲《下半場》范少勳。（圖／記者洪文攝）

導演張榮吉透露：「《下半場》花了半年海選演員、半年表演訓練、3、4個月籃球訓練，整個劇組如同過著球隊生活。」范少勳笑說，半年多睡起來就看到朱軒洋，每天從早到晚都看到他。朱軒洋透露：「我們一早起來重訓、休息、吃飯、籃球訓練，晚上接上表演課。」

朝夕相處之下，范少勳、朱軒洋《下半場》戲裡、戲外都有兄弟情感，范少勳坦言：「我覺得真的好幸運，這些是順拍。」導演張榮吉爆料：「他們是哭包，很多時候我想說：『有需要哭嗎？』」他笑說，時常鏡頭只拍其中一個人，另一個人在鏡頭背後對戲「哭得比他還慘」。

▲▼《下半場》導演張榮吉、范少勳、朱軒洋。（圖／記者洪文攝）

▲《下半場》導演張榮吉、范少勳、朱軒洋。（圖／記者洪文攝）

《下半場》球賽畫面許多，導演張榮吉透露：「拍攝前設計40幾套戰術，花了3個月不斷排練走位。」他更安排演員與甲組球隊打友誼賽，「每一個動作都是排練的，又不希望排練太僵化，場上10人的走位，不只是進攻方，防守方也有表演，他們都要清楚知道要幹嘛，才知道怎麼表演。」

導演張榮吉坦言，最難拍的是《下半場》結局戲，花了10天在小巨蛋拍攝。他笑稱，坐在觀眾席上的臨時演員很用心，許多即興演出相當有戲。他又爆料：「臨演遞情書給范少勳、朱軒洋等演員。」范少勳透露，情書裡面只有寫著「加油」，不過粉絲都沒有留下聯絡方式。

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下半場, 朱軒洋, 范少勳, 黑人陳建州

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