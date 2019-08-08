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42歲蕭淑慎「V臉回春」變少女！挺老公廣告回眸一笑放電

記者林奕如／台北報導

蕭淑慎瘦身成功，助陣老公梁軒安事業，導演邀請她出演廣告，她身穿深藍色露肩的小洋裝，對老公回眸一笑，展現知性美，她打趣說，「我不笑的時候太兇了，所以導演要我笑一下。」

▲蕭淑慎助陣老公梁軒安事業。（圖／權可易資訊科技提供）

▲蕭淑慎妝容減齡回春。（圖／權可易資訊科技提供）

她也提到，老公今年遇到一群志同道合的朋友，包含此次拍攝「go票機」廣告的林董事長，與老公僅談過幾次話後，一拍即合地就放心把廣告的拍攝製作交給他。老公首次自編自導自演操盤，她當然全力支持，也很感動能做公益，「廣告所產生的收入，部分金額投入公益外，go票機每完成一筆交易就捐贈20元，就作為員警的照護基金。」尤其之前發生過警察殉職等社會重大案件，她相當支持此理念。

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▲蕭淑慎助陣老公梁軒安事業。（圖／權可易資訊科技提供）

▲蕭淑慎助陣老公梁軒安事業。（圖／權可易資訊科技提供）

她看著老公一路創業全力支持，更表達心疼：「看著老公每天焦頭爛額想要把事情處理好，看著他的沮喪，一旁的我反而更擔心。」兩人忙事業，結婚3年以來，除一起去香港陪老公辦公外，兩人就沒有到外地旅遊過，老公承諾她若今年有賺到足夠的錢，一定帶她到日本玩。

梁軒安除投入廣告製作外，也開創經紀公司，創立「幹大事娛樂」，掌管老婆的演藝事業外，更同時經營旗下藝人，包括知名造型老師黃林果、彩妝老師崔冲華、知名音樂製作人歐陽聖康、福音歌手瓦娃等。

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