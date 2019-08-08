林依晨被6.0地震搖醒「飛撲抱娘」　暖心傳授地震包救命

記者林奕如／台北報導

林依晨今出席比利時時尚包包品牌，談到清晨5點28分芮氏規模6.0有感地震，她直呼：「我在睡夢中被搖醒，整個屋子在晃動，那時候在娘家，急急忙忙衝到媽媽房間抱著她，大約搖了20秒，媽媽擔心問：『妳要不要回去睡，怕妳睡不著』。」

▲林依晨今清晨被地震搖醒，趕忙衝媽媽房間抱抱。（圖／記者黃克翔攝）

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她平時就有準備地震包，林依晨傳授要點：「裡面有礦泉水、罐頭，當然開罐器要有，一些簡易繩子、照明設備、電池等，這些項目網路上都查得到，主要是看你居住區域，或是應變哪一種天災，包可大可小，這時看你能夠取捨多少。」

▲林依晨這陣子停工待孕。（圖／記者黃克翔攝）

林依晨這陣子停工待孕，她也坦言，這段時間是人生當中最特別時期，不要讓自己太多期望，幾乎把時間都給自己，算是很奇妙階段，不同階段帶來不同禮物，所以就耐心等待禮物。她即將飛美和老公重逢，更笑說有叫老公穿帥一點來接機，老公只回她冒汗貼圖。

▲林依晨即將飛美和老公相聚。（圖／記者黃克翔攝）

七夕情人節剛過，但她說沒特別過節，因為隨時都給彼此驚喜，甜笑談情趣：「我有說情人節快樂，他（老公）也不清楚，比較過西洋情人節。」情人節正逢父親農曆生日，她陪親愛的老爸吃飯也十足浪漫。