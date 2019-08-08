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郭雪芙認了「睡過劉以豪」！孫其君氣炸「出拳來真的」他臉全腫

記者林奕如／台北報導

劉以豪和孫其君在八大、友松娛樂共同製作《我們不能是朋友》是情敵，為了郭雪芙大打出手，兩人一來一往，互相壓制對方到牆上、門邊，甚至摔在地上，火藥味十足。對戲過程中，孫其君（飾演黎皓一）原本要借位出拳，但意外發生，紮紮實實拳頭打在劉以豪（飾演褚克桓）臉上，所有人目睹男主角被打趴在桌上，全場嚇傻。

▲《我們不能是朋友》劉以豪和孫其君發生衝突 。（圖／八大提供）

▲劉以豪和孫其君大打出手。（圖／八大提供）

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孫其君解釋：「那拳有太多巧合，首先是我們站太近了，所以我做拉開拳頭的動作，以豪沒看到，加上我的力道也太快、太用力了。」他也談到因為太投入劇中角色，一想到眼前這個男人，已經跟女友發生超友誼關係了，就難以壓抑憤怒的情緒，等出完拳後才驚覺真的打到對方了，直呼對劉以豪感到抱歉。

▲《我們不能是朋友》劉以豪和孫其君發生衝突 。（圖／八大提供）

▲劉以豪飾演霸氣褚克桓。（圖／八大提供）

劉以豪透露那一拳真的超痛，「被打到時我眼前一片黑，還想說是誰關燈？等過了幾秒，才意識到是被打了。」相對於先前在戲裡被夏若妍打耳光時，希望她能打真的，表達憤怒情緒，但孫其君的這一拳，他笑說：「像這種我就不會覺得要真打啦。」他還假裝嚴肅表示，「我連現在想到這件事都頭痛，想著要怎麼跟他（孫其君）申請賠償的費用。」語畢趕緊澄清只是開玩笑。

▲《我們不能是朋友》劉以豪和孫其君發生衝突 。（圖／八大提供）

▲郭雪芙飾演周惟惟。（圖／八大提供）

有趣的是，當劉以豪和孫其君在上演打鬥戲碼時，身為衝突導火線的郭雪芙竟置身事外，還拿著手機在一旁側拍，郭雪芙打趣說：「那個感覺很奇妙，因為從來沒有感受到兩個喜歡你的男生為了你動手。」所以當她卸下女主角的身分，回歸到「郭雪芙」時，就會很興奮的想看深愛周惟惟（劇中名）這兩個男人是怎麼打架的，但也因為衝突太火爆，郭雪芙坦言：「打得太激烈，拍他們的同時，也會替他們擔心啦。」

▲《我們不能是朋友》劉以豪和孫其君發生衝突 。（圖／八大提供）

▲劉以豪意外被打傷。（圖／八大提供）

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劉以豪, 郭雪芙, 夏若妍, 孫其君, 袁艾菲, 陳慕, 我們不能是朋友, 馮凱

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