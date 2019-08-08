ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳彥名憶爸「嚴厲教育」淚崩　進演藝圈父子關係搞僵：好久沒說話

記者李欣容／台北報導

「全民男友」陳彥名今日擔任紅心字會公益大使，陪長期在單親家庭「母代父職」的媽媽們一起慶祝父親節，談起自己的父親，陳彥銘說，從小爸爸嚴厲，當初要踏入演藝圈父子兩還冷戰好久，透過活動對爸爸說出心裡話，忍不住落淚。

▲▼ 陳彥名出席公益活動 。（圖／紅心字會提供）

▲陳彥名出席公益活動 。（圖／紅心字會提供）

陳彥名表示，「爸爸對我的教育方式是比較嚴厲的那種，嚴厲到我沒有叛逆期，小時侯沒有外宿過，會在規定的門禁內回家，也沒有反抗過。」

請繼續往下閱讀...

當初進入演藝圈是先斬後奏，爸爸一度不太諒解，直到有作品後，爸爸才比較釋懷，陳彥名也知道爸爸是擔心他生活不穩定，說到這他忍不住流下眼淚。

他也藉此機會對爸爸說，「知道您年紀大了，要照顧一個兒子長大不容易，怕我學壞，我還在努力中，希望有一天做到爸爸能發自內心的和我說，我很棒，這樣我就成功了。」

▲▼ 陳彥名出席公益活動 。（圖／紅心字會提供）

▲▼ 陳彥名出席公益活動 。（圖／紅心字會提供）

▲陳彥名講到爸爸忍不住哭了。（圖／紅心字會提供）

陳彥名希望有天自己能有能力帶爸爸去北海道吃海鮮、泡溫泉，也希望能送爸爸一台車，「這個目標對我目前還太遠，本來今年是想送爸爸電動刮鬍刀，因為爸爸的刮鬍刀已經用的很舊了，想要替他換一個新的。」但前幾日爸爸得知他要參加公益活動，要他把金費捐給有需要的人，就是最好的禮物了。

推薦閱讀

突地震「女友慘叫秒斷訊」！　發瘋急衝她家「破門見床上一幕」…網：臉綠了

突地震「女友慘叫秒斷訊」！　發瘋急衝她家「破門見床上一幕」…網：臉綠了

6.0地震震垮百萬書房！　男星家「上千本書砸落」玻璃碎裂…網驚：根本電影場面

6.0地震震垮百萬書房！　男星家「上千本書砸落」玻璃碎裂…網驚：根本電影場面

安苡愛現身社區泳池穿超辣！　「鏡面反射畫面」讓網友全暴動

安苡愛現身社區泳池穿超辣！　「鏡面反射畫面」讓網友全暴動

《玩命關頭》莉蒂怒了！為了1個角色「嗆爆13年編劇」：第9集與你無關

《玩命關頭》莉蒂怒了！為了1個角色「嗆爆13年編劇」：第9集與你無關

大雨後6.0地震！　炎亞綸「3年前專業理論」又被讚…網跪服了：真的先知

大雨後6.0地震！　炎亞綸「3年前專業理論」又被讚…網跪服了：真的先知

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

口罩男神「一露全臉變小夫」！　600萬粉絲心碎轉黑：你這鴨嘴獸

口罩男神「一露全臉變小夫」！　600萬粉絲心碎轉黑：你這鴨嘴獸

19歲男暗戀學長砸47萬變性！　當上模特兒「美到被求婚」…卻換來心碎結局

19歲男暗戀學長砸47萬變性！　當上模特兒「美到被求婚」…卻換來心碎結局

專訪／Julia驚爆身體其實超硬！弱點被男優發現...嬌喘是真的

專訪／Julia驚爆身體其實超硬！弱點被男優發現...嬌喘是真的

地震後同事傳來「悲傷消息」秒崩潰！　她聽原因心死哭了：晴天霹靂

地震後同事傳來「悲傷消息」秒崩潰！　她聽原因心死哭了：晴天霹靂

《玩很大》小鬼「8分鐘23次」全被拍：賤喔！　畫面PO網…PTT看傻：破皮了

《玩很大》小鬼「8分鐘23次」全被拍：賤喔！　畫面PO網…PTT看傻：破皮了

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

突地震「女友慘叫秒斷訊」！　發瘋急衝她家「破門見床上一幕」…網：臉綠了

6.0地震震垮百萬書房！　男星家「上千本書砸落」玻璃碎裂…網驚：根本電影場面

安苡愛現身社區泳池穿超辣！　「鏡面反射畫面」讓網友全暴動

《玩命關頭》莉蒂怒了！為了1個角色「嗆爆13年編劇」：第9集與你無關

大雨後6.0地震！　炎亞綸「3年前專業理論」又被讚…網跪服了：真的先知

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

口罩男神「一露全臉變小夫」！　600萬粉絲心碎轉黑：你這鴨嘴獸

19歲男暗戀學長砸47萬變性！　當上模特兒「美到被求婚」…卻換來心碎結局

專訪／Julia驚爆身體其實超硬！弱點被男優發現...嬌喘是真的

地震後同事傳來「悲傷消息」秒崩潰！　她聽原因心死哭了：晴天霹靂

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

陳彥名

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 艾成西門町流浪3個月「快喪命！」　吐司握手中只敢咬2口：讓自己不要死掉
  2. 踢破骨灰罈怪事連發　女星告誡⋯法師驚：那軍營妳怎敢去
  3. 揭最美正宮恐怖設局！　1砲9千屁蛋妹怒曝影片「反轉真相」…電爆：當我吃素
  4. 42歲蕭淑慎「V臉回春」變少女！挺老公廣告回眸一笑放電
  5. 陳謙文酒醉誤把大牙當楊小黎　「一次吻兩個」羞喊：好像在3P
  6. 分手2個月神復合！格雷女、酷玩主唱戲水「爬背上」閃炸海灘
  7. 街頭籃球打一半「跑車開進來」　他嚇呆⋯居然是大咖明星
  8. 吳宗憲坐浴缸突劇烈搖晃！ 他嚇到「已逃命到日本」：說不擔心是騙人的
  9. 陳彥名憶爸「嚴厲教育」淚崩　進演藝圈父子關係搞僵：好久沒說話
  10. 史丹利、Gigi黏緊緊！UNIQLO放閃買新衣　錢不夠靠遠傳「愛+」方案寵妻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366