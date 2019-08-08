陳彥名憶爸「嚴厲教育」淚崩　進演藝圈父子關係搞僵：好久沒說話

記者李欣容／台北報導

「全民男友」陳彥名今日擔任紅心字會公益大使，陪長期在單親家庭「母代父職」的媽媽們一起慶祝父親節，談起自己的父親，陳彥銘說，從小爸爸嚴厲，當初要踏入演藝圈父子兩還冷戰好久，透過活動對爸爸說出心裡話，忍不住落淚。

▲陳彥名出席公益活動 。（圖／紅心字會提供）

陳彥名表示，「爸爸對我的教育方式是比較嚴厲的那種，嚴厲到我沒有叛逆期，小時侯沒有外宿過，會在規定的門禁內回家，也沒有反抗過。」

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當初進入演藝圈是先斬後奏，爸爸一度不太諒解，直到有作品後，爸爸才比較釋懷，陳彥名也知道爸爸是擔心他生活不穩定，說到這他忍不住流下眼淚。

他也藉此機會對爸爸說，「知道您年紀大了，要照顧一個兒子長大不容易，怕我學壞，我還在努力中，希望有一天做到爸爸能發自內心的和我說，我很棒，這樣我就成功了。」

▲陳彥名講到爸爸忍不住哭了。（圖／紅心字會提供）

陳彥名希望有天自己能有能力帶爸爸去北海道吃海鮮、泡溫泉，也希望能送爸爸一台車，「這個目標對我目前還太遠，本來今年是想送爸爸電動刮鬍刀，因為爸爸的刮鬍刀已經用的很舊了，想要替他換一個新的。」但前幾日爸爸得知他要參加公益活動，要他把金費捐給有需要的人，就是最好的禮物了。