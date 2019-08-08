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女兒2歲進入「叛逆期」！　張翰曝當爸唯一工作：安撫媽媽情緒

記者李欣容／台北報導

張翰、黃遠和張再興今（8日）為宣傳《靈異街11號》舉辦媒體餐敘，今天剛好是父親節，張翰一早出門，女兒就對他說：「父親節快樂。」他笑說老婆比較辛苦，當爸爸唯一的工作就是「安撫媽媽的情緒」，笑翻眾人。

▲▼ 黃遠、張翰、張再興《靈異街11號》 。（圖／LINE TV提供）

▲左起黃遠、張翰、張再興在《靈異街11號》飾演黑道 。（圖／LINE TV提供）

張翰現在每天的生活就是陪女兒看《佩佩豬》，且女兒現在很愛講話，每天睡前都要複習一次整日行程，且2歲的她已經進入叛逆期，很愛跟大人唱反調，讓張翰嘆，「媽媽很偉大，父親節真的還好，爸爸每天要做的事情就是安撫媽媽的情緒，但當爸爸真的是一件很美好的事情。」

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▲▼ 黃遠、張翰、張再興《靈異街11號》 。（圖／LINE TV提供）

▲張翰每天都在陪女兒看卡通 。（圖／LINE TV提供）

劇中張翰飾演李國毅、黃遠、張再興的大哥，打戲很多，張再興打戲經驗多，跟劇組武行也都熟不太套招，但有次不小心砸到黃遠，他痛到馬上喊暫停，好在就醫後沒事。

▲▼ 黃遠、張翰、張再興《靈異街11號》 。（圖／LINE TV提供）

▲黃遠。（圖／LINE TV提供）

張再興透露，在拍攝《靈異街11號》時，戲外同時間遇到阿嬤病危，本來以為只是小感冒，沒想到接到爸爸電話要他回家一趟，阿嬤就突然走了，讓他感嘆生命無常，更加珍惜與家人相聚與真心說愛的機會。《靈異街11號》每週五起晚上10點LINE TV、八大綜合台同步播出。

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黃遠, 張翰, 張再興, 靈異街11號

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