9m88遇強震驚「生命要結束了」　爆曾被Leo王逼哭：已經很怒力了！

記者蔡琛儀／台北報導

新生代歌手9m88過去曾和金曲歌王Leo王合作《陪你過假日》、金曲新人ØZI《B.O》、及吳青峰《Everybody Woohoo》、馬念先《你朝我的方向走來》，早已在網路上累積不少歌迷，她也終於在今天推出首張創作專輯《平庸之上》，今舉辦記者會更找來當年開啟她音樂起點之路的新科歌王Leo王、製作人黃宣站台。

▲▼ 9m88發片找來Leo王和製作人黃宣站台。（圖／爵士寶貝有限公司提供）

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不過她適逢人生第一張專輯發行，就遇上強颱利奇馬、及一大早的6.0地震，9m88笑說：「昨天比較擔心颱風，結果今天早上那陣我真的是覺得，拜託！才發第一張專輯，生命就要結束了嗎？但很感謝啦，有個重生的感覺。」她被地震搖醒後立刻衝到門口開門，但鄰居都毫無動靜，幸好她家裡沒有災情傳出，只有一些寶特瓶掉落。

9m88當初主動密Leo王的臉書自薦合唱，在此之前也有向幾個圈內知名音樂人投demo，不過通常都是被忽略，甚至還藉機開把，想約她出來，「但不能怪他們，我那時沒有自己的創作，不能了解我想講的東西，正好遇到Leo王時，我已經準備好了。」不過Leo王相當嚴格要求音樂品質，9m88丟demo給他，常被他打槍，還一度讓她狂哭，「我的自尊心很強，就會覺得已經很努力了，很沮喪我是不是做不好，但又會從難過中爬起來，因為知道他是為我好。」

▲▼ 9m88爆料Leo王相當嚴格。（圖／爵士寶貝有限公司提供）

9m88從國中就展現喜愛歌唱的一面，還參加過好樂迪歌唱比賽、大學時期參加《星光大道》海選，原本闖進決賽，「但那時剛接觸爵士，可能後來覺得這樣的比賽機制不適合我對音樂的發展，就沒去了，屬於比較任性，但那段時間比較像我現在養成的開端，接觸到爵士是個主要的原因。」

原本就讀實踐大學服裝設計系的她，到了紐約實習時，更是深深被紐約多元的音樂吸引，也發現自己相較於時尚，對音樂更有興趣，她樂觀的說：「那時覺得沒什麼好失去的，我才大學畢業，想跟著心情去做想做的事，如果我才20出頭再重新嘗試，我勇氣可能比較大，但我我如果做服裝到三四十歲，可能就不敢再回頭，所以就把握機會試試看，沒有成就再回去做服裝吧！」

▲▼ 9m88不願被貼上「復古」的刻板印象標籤。（圖／爵士寶貝有限公司提供）

頂著個爆炸頭的她，首波推出的新歌《愛情雨》瀰漫濃濃八零年代風格，再加上她的外型，「復古」彷彿成為她的標誌，9m88則說，不想被貼上這個標籤，「就有些聲音說，9m88做什麼都是復古，走不出自己的風格，所以我想讓這張專輯是可以重新認識我的。」對於外界評論她是明年金曲新人熱門人選，她也相當豁達，「金曲如果入圍得獎當然很棒，但創作者都要回歸自己，有沒有認定自己是真的有資格這麼好。」