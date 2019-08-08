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伍佰曝拿手菜「巨星三明治」　庹宗康秒嗆：「偷來的！」

記者蕭雅玲／台北報導

伍佰日前跟著衛視中文台《旅行應援團之一起出發吧》出外景錄影，第一次上外景節目的他，跟著主持人庹宗康、路嘉怡、春風及無尊一起慢遊平溪、雙溪等地，一路上更是拍照拍個不停，一整天下來庹宗康問說感覺的如何，只見伍佰直言：「這是我第一次吃吃喝喝來工作」。

▲▼伍佰、庹宗康、路嘉怡、春風、無尊。（圖／衛視中文台提供）

▲伍佰第一次出外景節目，與主持人庹宗康、路嘉怡、春風、無尊一起吃吃喝喝。（圖／衛視中文台提供）

錄影當天一行人到雙溪山間露營，在帳篷前享用烤肉大餐。伍佰說到以前露營是沒水沒電，要吃還要自己釣魚，沒釣到就沒得吃，看到路嘉怡總是開百萬露營車露營，還大虧：「這樣其實可以直接在停車場就好！」並接著說這樣他家就可以（露營），讓路嘉怡忍不住反擊說：「可以去伍佰家停車場露營，再借用浴室洗澡！」讓主持人庹宗康大笑說說：「那不叫露營，叫寄宿」。

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▲▼伍佰。（圖／衛視中文台提供）

▲伍佰上外景節目處女秀，一路拍照拍不停。（圖／衛視中文台提供）

伍佰笑說自己的私房料理有一道叫做「快要滿出來三明治」，餡料有奶油、番茄、火腿、起司、白煮蛋、酪梨，為了可以方便吃這道豐富餡料的三明治，還特地去買了速食店專用的包裝油紙，一次買了一千張，讓眾人驚呼。

他趕緊解釋，每次去國外開演唱會，一定會隨身攜帶油紙，因為出國演唱一定都住在五星飯店，飯店的早餐一定豐盛，自己就會在早餐buffet帶著油紙現場製作「快要滿出來三明治」再大口吃下，有時候還會一次做兩個，一個現場吃，一個帶去演唱會，讓庹宗康聽了恍然大悟的說：「原來搖滾巨星偷自助餐的菜做三明治」。

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伍佰, 庹宗康, 路嘉怡

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