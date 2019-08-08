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老公「偷飛去」背後環抱！　莫文蔚爽放閃：祝大家雙雙對對

記者關韶文／台北報導

歌手莫文蔚放閃！老公從背後伸出愛的雙臂，將愛妻緊緊熊抱，愛指數破表！原來老公Johannes是趁莫文蔚在外地工作時，特地飛去探班，平時相隔兩地、各自忙碌的兩人，格外珍惜彼此相處的時光，所以他們不會特別過節，因為對他們來說，只要見到彼此，天天都是情人節！

莫文蔚開心在微博寫道：「祝福大家雙雙對對、甜甜蜜蜜、恩恩愛愛！」語中盡是甜蜜，這對結婚8年的神仙眷侶，感情經過時間淬鍊依然恩愛如昔，令人稱羨。

▲▼莫文蔚。（圖／莫家寶貝工作室提供）

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▲▼莫文蔚情人節放閃。（圖／莫家寶貝工作室提供）

▲▼莫文蔚。（圖／莫家寶貝工作室提供）

近期忙著為「絕色莫文蔚世界巡迴演唱會」演出，莫文蔚日前前進合肥開唱，在演出前一天不忘偷閒踏青，當她參觀李鴻章故居的時候，竟引來一隻蝴蝶繞著她打轉，最後停在莫文蔚的食指上，任由她擺出各種pose也不會飛走，充滿靈性的互動，令旁人嘖嘖稱奇！

在李府的院子裡，還發生了一件頗具傳奇色彩的事：有一隻蝴蝶一直圍繞著莫文蔚飛來飛去打轉，莫文蔚發現後，向它伸出了左手食指並召喚牠「來來來」，那隻蝴蝶彷彿聽得懂似的繞指飛了兩圈後停在她的指端，任莫文蔚擺出各種pose，牠只靜靜棲著，許久不曾飛離，這把莫文蔚身邊的小夥伴們都看呆了。身為野生動物保護大使的莫文蔚喜歡小動物早已不是秘密，她在絕色巡演的旅途上都有偶遇各種小貓小狗，並將自己與牠們的合影曬到微博，這一次竟與一隻蝴蝶秀了一波「不可能的任務」，足見大到月熊小到昆蟲，都被她那不可思議的動物緣所折服。

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