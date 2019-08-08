ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

竹內涼真突然撩記者！　生子計畫曝光「當我老婆會辛苦點」

記者吳睿慈／台北報導

日本「國民男友」竹內涼真8日為了見面會訪台，他一抵台便緊鑼密鼓地接受台灣媒體訪問，見到房間塞滿許多記者，他瞪大眼直呼「沒想過會來這麼多媒體」，直率的發言數度逗笑在場的人，適逢8月8日父親節，他也分享未來當爸的心願，想要生3個小孩，爆笑直呼「我老婆可能會辛苦一點」，再度引起笑聲。

▲▼竹內涼真聯訪。（圖／記者張一中攝）

▲竹內涼真一早來台聽見地震消息，不忘關心災情。（圖／記者張一中攝）

竹內涼真8日一早搭機來台，不巧台灣發生6級地震，他釋出關心慰問：「今天有聽說台灣發生了地震，聽到消息有點擔心，日本也是地震很多的國家，所以有點擔心，大家還好嗎？」心繫災情。機場吸引逾百名粉絲到場接機，他受寵若驚：「在飛機上其實滿擔心的，不知道有沒有人喜歡我，實際上到了機場，看見很多歌迷前來迎接，我很開心。」

請繼續往下閱讀...

▲▼竹內涼真聯訪。（圖／記者張一中攝）

▲竹內涼真訪問數度傻笑。（圖／記者張一中攝）

日本近來吹起「珍珠」風潮，竹內涼真心心念念想要喝一杯珍奶，還不忘宣傳：「我想跟大家說，日本在比較鄉下的地方如果要買珍奶，排隊要排1個小時！」主持人透露台灣連便利商店都有販賣，他立刻露出吃貨表情，羨慕喊著：「哇～好厲害喔！」

▲▼竹內涼真聯訪。（圖／記者張一中攝）

▲▼竹內涼真向台灣的爸爸們道加油！（圖／記者張一中攝）

▲▼竹內涼真訪問還不忘撩記者。（圖／記者張一中攝）

竹內涼真對美食特別講究，訪問間還激動地分享：「我現在比較愛吃魚，一個禮拜3到4天都要吃魚，日本的豐洲那邊會有很多好吃的壽司店，會有新鮮的魚貨，可以幫我跟記者傳達一下嗎？」語畢全場爆笑，他急著補充「如果我有發現好吃的壽司店，我會告訴你！」反撩女記者。

▲▼竹內涼真聯訪。（圖／記者張一中攝）

▲竹內涼真明日在TICC見粉絲。（圖／記者張一中攝）

8月8日是一年一度父親節，竹內涼真被問到有沒有話想對「台灣的爸爸」說？他立刻慌張反問「台灣的爸爸」，想一想表示，「台灣的爸爸大家已經很努力囉，台灣這麼熱，颱風來還要工作，大家穿著襯衫拼命工作，應該是不用我說什麼加油的話啦，他們很努力了。」他也透露，未來若自己當爸，希望生3個小孩，只是老婆要辛苦一點，而他期許自己成為「帥氣的爸爸」，即便上了年紀還是會努力鍛鍊身材、維持外貌。他明日將在TICC舉辦見面會，還有零星票券，現場可購票。

推薦閱讀

Lia一句話真心稱讚　ITZY彩領《一周偶像》淚崩：很難過

Lia一句話真心稱讚　ITZY彩領《一周偶像》淚崩：很難過

姜丹尼爾斷聯絡消失！Wanna One聚會缺他們「尹智聖備卡請客」

姜丹尼爾斷聯絡消失！Wanna One聚會缺他們「尹智聖備卡請客」

Wanna One守約重聚！　朴志訓、金在煥要求「空下行程」⋯歌迷淚崩

Wanna One守約重聚！　朴志訓、金在煥要求「空下行程」⋯歌迷淚崩

8歲孩童高燒腹痛⋯飛機迫降！　幫翻英文的人竟是「大咖韓團」

8歲孩童高燒腹痛⋯飛機迫降！　幫翻英文的人竟是「大咖韓團」

《101》李鎭赫有心臟病！　動刀救命⋯粉絲心疼：舞台都很賣力

《101》李鎭赫有心臟病！　動刀救命⋯粉絲心疼：舞台都很賣力

小18歲老公借錢撂狠話：妳懂屁！　韓女星才結婚1年⋯他離家出走了

小18歲老公借錢撂狠話：妳懂屁！　韓女星才結婚1年⋯他離家出走了

等3年f(x)合體⋯Krystal下台爆哭！　粉絲目擊：她哭倒Amber懷裡

等3年f(x)合體⋯Krystal下台爆哭！　粉絲目擊：她哭倒Amber懷裡

獨家專訪／朴敘俊遭鬼壓床！片場符咒掉落　導演：祂叫我們逃

獨家專訪／朴敘俊遭鬼壓床！片場符咒掉落　導演：祂叫我們逃

直擊／「國民男友」竹內涼真拖LV抵台！　靦腆送愛心手指

直擊／「國民男友」竹內涼真拖LV抵台！　靦腆送愛心手指

偶像有很多同性戀？　爆紅女團親口爆料：有人已經出櫃！

偶像有很多同性戀？　爆紅女團親口爆料：有人已經出櫃！

突地震「女友慘叫秒斷訊」！　發瘋急衝她家「破門見床上一幕」…網：臉綠了

突地震「女友慘叫秒斷訊」！　發瘋急衝她家「破門見床上一幕」…網：臉綠了

6.0地震震垮百萬書房！　男星家「上千本書砸落」玻璃碎裂…網驚：根本電影場面

6.0地震震垮百萬書房！　男星家「上千本書砸落」玻璃碎裂…網驚：根本電影場面

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

突地震「女友慘叫秒斷訊」！　發瘋急衝她家「破門見床上一幕」…網：臉綠了

6.0地震震垮百萬書房！　男星家「上千本書砸落」玻璃碎裂…網驚：根本電影場面

安苡愛現身社區泳池穿超辣！　「鏡面反射畫面」讓網友全暴動

《玩命關頭》莉蒂怒了！為了1個角色「嗆爆13年編劇」：第9集與你無關

大雨後6.0地震！　炎亞綸「3年前專業理論」又被讚…網跪服了：真的先知

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

口罩男神「一露全臉變小夫」！　600萬粉絲心碎轉黑：你這鴨嘴獸

19歲男暗戀學長砸47萬變性！　當上模特兒「美到被求婚」…卻換來心碎結局

專訪／Julia驚爆身體其實超硬！弱點被男優發現...嬌喘是真的

地震後同事傳來「悲傷消息」秒崩潰！　她聽原因心死哭了：晴天霹靂

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 艾成西門町流浪3個月「快喪命！」　吐司握手中只敢咬2口：讓自己不要死掉
  2. 踢破骨灰罈怪事連發　女星告誡⋯法師驚：那軍營妳怎敢去
  3. 揭最美正宮恐怖設局！　1砲9千屁蛋妹怒曝影片「反轉真相」…電爆：當我吃素
  4. 42歲蕭淑慎「V臉回春」變少女！挺老公廣告回眸一笑放電
  5. 陳謙文酒醉誤把大牙當楊小黎　「一次吻兩個」羞喊：好像在3P
  6. 分手2個月神復合！格雷女、酷玩主唱戲水「爬背上」閃炸海灘
  7. 街頭籃球打一半「跑車開進來」　他嚇呆⋯居然是大咖明星
  8. 吳宗憲坐浴缸突劇烈搖晃！ 他嚇到「已逃命到日本」：說不擔心是騙人的
  9. 陳彥名憶爸「嚴厲教育」淚崩　進演藝圈父子關係搞僵：好久沒說話
  10. 史丹利、Gigi黏緊緊！UNIQLO放閃買新衣　錢不夠靠遠傳「愛+」方案寵妻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366