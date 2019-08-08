竹內涼真突然撩記者！　生子計畫曝光「當我老婆會辛苦點」

記者吳睿慈／台北報導

日本「國民男友」竹內涼真8日為了見面會訪台，他一抵台便緊鑼密鼓地接受台灣媒體訪問，見到房間塞滿許多記者，他瞪大眼直呼「沒想過會來這麼多媒體」，直率的發言數度逗笑在場的人，適逢8月8日父親節，他也分享未來當爸的心願，想要生3個小孩，爆笑直呼「我老婆可能會辛苦一點」，再度引起笑聲。

▲竹內涼真一早來台聽見地震消息，不忘關心災情。（圖／記者張一中攝）



竹內涼真8日一早搭機來台，不巧台灣發生6級地震，他釋出關心慰問：「今天有聽說台灣發生了地震，聽到消息有點擔心，日本也是地震很多的國家，所以有點擔心，大家還好嗎？」心繫災情。機場吸引逾百名粉絲到場接機，他受寵若驚：「在飛機上其實滿擔心的，不知道有沒有人喜歡我，實際上到了機場，看見很多歌迷前來迎接，我很開心。」

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▲竹內涼真訪問數度傻笑。（圖／記者張一中攝）



日本近來吹起「珍珠」風潮，竹內涼真心心念念想要喝一杯珍奶，還不忘宣傳：「我想跟大家說，日本在比較鄉下的地方如果要買珍奶，排隊要排1個小時！」主持人透露台灣連便利商店都有販賣，他立刻露出吃貨表情，羨慕喊著：「哇～好厲害喔！」

▲▼竹內涼真向台灣的爸爸們道加油！（圖／記者張一中攝）



竹內涼真對美食特別講究，訪問間還激動地分享：「我現在比較愛吃魚，一個禮拜3到4天都要吃魚，日本的豐洲那邊會有很多好吃的壽司店，會有新鮮的魚貨，可以幫我跟記者傳達一下嗎？」語畢全場爆笑，他急著補充「如果我有發現好吃的壽司店，我會告訴你！」反撩女記者。

▲竹內涼真明日在TICC見粉絲。（圖／記者張一中攝）



8月8日是一年一度父親節，竹內涼真被問到有沒有話想對「台灣的爸爸」說？他立刻慌張反問「台灣的爸爸」，想一想表示，「台灣的爸爸大家已經很努力囉，台灣這麼熱，颱風來還要工作，大家穿著襯衫拼命工作，應該是不用我說什麼加油的話啦，他們很努力了。」他也透露，未來若自己當爸，希望生3個小孩，只是老婆要辛苦一點，而他期許自己成為「帥氣的爸爸」，即便上了年紀還是會努力鍛鍊身材、維持外貌。他明日將在TICC舉辦見面會，還有零星票券，現場可購票。