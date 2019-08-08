五月天演唱會嘉賓傳曝光　「王俊凱Ｘ鄧紫棋」神級組合...網全瘋了！

記者蔡琛儀／台北報導

五月天即將在8月23至25日，六度於北京鳥巢開唱，舉辦「2019 Just Rock It!!! 藍|BLUE」限定演唱會，今天網路流出一份批文，更曝光了北京演唱會的嘉賓，正是夯團「TFBOYS」成員王俊凱，及香港小天后鄧紫棋，消息一出讓不少粉絲都相當期待。

▲▼五月天北京演唱會傳找來王俊凱當嘉賓。（圖／相信音樂提供）

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王俊凱今年客串演出「2019 Just Rock It!!! 藍|BLUE」演唱會串場電影，以及歌曲《純真》20週年版MV，當時他即使工作滿檔，一接到邀約仍一口答應演出，抽空來台灣拍攝。王俊凱一抵台，沒休息就直奔拍片現場，讓五月天相當心疼，特別為他加油打氣，阿信也佩服地說：「小凱之前到聯合國全英文演講、最年輕親善大使，很厲害！這麼多工作，還要再去念北京電影學院，小凱真的是很好的榜樣！」

而鄧紫棋則曾在2015年相信音樂發行的《女也 Herstory with Mayday》專輯中，翻唱《你不是真正的快樂》，但雙方從未同台演出過，網路上甚至有人將鄧紫棋和五月天各自的表演畫面剪接再一起，可見歌迷都相當期望能看到鄧紫棋和五月天同台飆唱表演。

▲鄧紫棋傳出也是五月天北京演唱會嘉賓之一。（圖／G Nation Ltd提供）

而批文上也寫了歌單，包括上週五月天在「超犀利趴10」重新詮釋，且衝上YouTube發燒影片第一名的《玫瑰少年》，有望在10萬人的鳥巢上重現感動。