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正妹二選一！「大甲宋仲基」秒牽籃籃⋯鮪魚當場垮下臉

記者許逸群／台北報導

《綜藝新時代》這次來到大甲，浩子化身「孫悟空」與「媽祖」小嫻要帶領大家尋找美食。浩子隊在尋找路人幫忙帶路，意外找到一位超帥路人型男，讓現場女藝人籃籃與鮪魚心花怒放，兩人直說希望這集可以「脫單」，不過當被二選一時，落選的鮪魚瞬間垮下臉。

▲▼《綜藝新時代》。（圖／民視提供）

▲型男「正妹二選一」。（圖／民視提供）

籃籃一見鍾情這位素人型男，帥氣逼人還大讚是「大甲宋仲基」，拋下女藝人矜持還失去理智多次主動「肢體接觸」。另一方面，鮪魚也不遑多讓地直接貼在型男身邊，讓浩子隊長看不下去，不按腳本走，另外主持新單元「戀愛節目二選一」，要這位型男喜歡哪位就拉那位女藝人的頭髮。

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▲▼《綜藝新時代》。（圖／民視提供）

▲落選的鮪魚當場垮下臉。（圖／民視提供）

在美女二選一的情況下，型男雖略顯害羞，但仍毫不猶豫地拉籃籃的頭髮，讓落選的鮪魚瞬間垮下臉。接下來的遊戲中，籃籃更是直接跳起應援舞幫型男加油，讓現場驚呼沒看過這種表現的籃籃，可愛個性笑歪眾人。

▲▼《綜藝新時代》。（圖／民視提供）

▲▼「人體創意沙雕」讓藝人們快要崩潰。（圖／民視提供）

▲▼《綜藝新時代》。（圖／民視提供）

節目開播至今最恐怖、最羞恥的加班「人體創意沙雕」，4位加班的藝人被旁人用沙子埋住還要套上法老王頭套，哈孝遠搞笑說快被超燙的沙子煮熟。不僅如此，製作單位更出絕招，開放讓沙灘民眾跟埋在沙子的藝人們合照，就連「大膽王」小嫻也苦笑真的好丟臉！

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關鍵字

綜藝新時代, 籃籃, 鮪魚

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