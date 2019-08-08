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29歲網紅爬煙囪拍片「15樓高摔地慘死」！　好友來不及救…目睹爆血現場崩潰

記者田暐瑋／綜合報導

網紅為了點閱率奇招百出，卻也常常發生意外。西班牙YouTuber卡本奈爾（Ruben Carbonell）喜歡極限運動，7日凌晨挑戰定點跳傘時，因設備出現問題，他當場從15層樓高的煙囪墜落慘死，年僅29歲。

據英國《太陽報》報導，西班牙YouTuber卡本奈爾7日凌晨1點多，到某處水泥工廠裡挑戰跳傘，他爬到離地高達45公尺、等同於15層樓高的煙囪上，做好準備就一躍而下，沒想到在墜落時傘布沒有打開，重力加速度之下他迅速往下衝，就這樣掉落地面活活摔死。

▲Ruben Carbonell墜樓死亡。（圖／翻攝自thesun）

▲Ruben Carbonell墜樓死亡。（圖／翻攝自thesun）

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▲Ruben Carbonell從15層樓高的煙囪墜落死亡。（圖／翻攝自thesun）

事情發生當下，卡本奈爾身邊還有另名友人陪伴，友人發現他死亡後，嚇得立刻報警，現場血跡斑斑，警方及醫護人員趕到現場時，他已氣絕身亡，目前警方還在釐清全案過程，也正在查明他和友人是如何進入工廠的。

▲Ruben Carbonell墜樓死亡。（圖／翻攝自Ruben Carbonell臉書）

▲Ruben Carbonell喜歡極限運動。（圖／翻攝自Ruben Carbonell臉書）

事實上，玩極限運動發生意外的網紅還有大陸知名的「蜘蛛人」吳永寧，熱愛攀登高樓，常拍攝各種極限自拍，有「中國高空極限運動第一人」之稱，不料2017年底竟在挑戰標高263米的「長沙華遠國際中心」時意外墜樓喪命，發生當下他做了2下「引體向上」，卻因為體力不支而無法再回到大樓，雙腳緊貼著玻璃牆面勉強支撐，掙扎了約20秒後隨即墜落，墜落的剎那甚至發生了悽慘叫聲。

吳永寧的好友童虎當時表示，先前曾救過吳永寧兩次，並勸他不要做太過危險的動作，但吳永寧不聽勸；我行我素的吳永寧讓童虎害怕，他心想「如果他真的掉下去，我怎麼對待他家裡人？」再三考慮後才決定離開吳永寧。

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