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不用替身親上陣！邱澤狂摔「腰部瘀傷」殺青都沒痊癒

記者林映妤／台北報導

王鼎霖執導，邱澤、温貞菱、澎恰恰、劉奕兒主演國片《第九分局》8日釋出幕後花絮「通靈神探篇」，曝光邱澤大秀過肩摔、迴旋側踢、擒拿術等高難度武打動作戲，王鼎霖盛讚：「邱澤完全沒有使用替身拍攝，身手矯健，非常厲害。」甚至透露邱澤在某場戲摔到腰部瘀傷，休息2天後忍痛繼續開始武打訓練。

邱澤表示：「用替身還要怕穿幫，反而拖到拍戲進度。」坦言只要自己做得到就想親自上陣，只為呈現最完美的演出，也讓《第九分局》期待度持續飆升。

▲▼《第九分局》邱澤、導演王鼎霖、監製王鈞。（圖／甲上提供）

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▲▼《第九分局》邱澤飾演的通靈警察有許多武打戲。（圖／甲上提供）

▲▼《第九分局》邱澤、導演王鼎霖、監製王鈞。（圖／甲上提供）

片中邱澤飾演一個有陰陽眼的通靈警察，專門解決地上辦不了的懸案，但他自曝其實超怕阿飄，因為劇本實在太吸引人才克服恐懼接演。其中一場戲他一人打多人，因為在地下室走廊拍攝，為了收音沒辦法開空調，且現場灰塵非常多，一路拍到晚上近11點才收工。

在艱難的環境下拍攝一打多的動作戲，邱澤幽默表示自己就像在打電玩一樣，「我的氣血越來越少，收工時只剩最後一條血了。」王鼎霖也大讚邱澤的打鬥戲非常寫實，不是一招接一招套好的感覺，「邱澤非常拼命，就算超時工作或吊鋼絲都沒有一句怨言，只會問我要不要再拍一個。」而邱澤最後還不慎摔傷腰部，直到劇組殺青酒時都還沒痊癒，讓全劇組都為他的認真而動容。

《第九分局》8月29日上映。

▲▼《第九分局》邱澤、導演王鼎霖、監製王鈞。（圖／甲上提供）

▲《第九分局》邱澤不用替身親自上陣，令導演相當感動。（圖／甲上提供）

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第九分局, 邱澤, 温貞菱, 劉奕兒, 澎恰恰

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