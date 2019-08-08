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返台遇6.0強震給搖醒　甄珍淡定躺床上「讓它搖！」

記者蕭雅玲／台北報導

資深影后甄珍上個月在高雄舉辦個人影展，昨（7日）晚間特地從香港飛回台灣，並在今與媒體餐敘，卻沒想到在清晨5點28分遇到規模6.0的地震，家住11樓的她，一早就被劇烈的搖晃給震醒，飽受驚嚇的笑言：「半夜12點吃了鎮定劑睡覺，地震時還以為是在香港，妹妹（銀霞）嚇得一直叫，但我也起不來，就躺著讓它搖。」

▲▼甄珍。（圖／記者蕭雅玲攝）

▲甄珍返台一天就幸運遇到6.0強震。（圖／記者蕭雅玲攝）

甄珍為了媒體餐敘特地返台，待一晚就要飛到上海，卻沒想到遇到6.0的地震，讓她笑言自己「很幸運！」還提到上個月在高雄辦影展，原本遇到颱風，卻沒想到颱風在影展前突然轉向，卻沒想到這回回台不僅遇到颱風來襲，還遇到地震劇烈搖晃，「所以我趁颱風來之前，趕快飛到上海去！」

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近日有媒體報導她與前夫謝賢將在巴黎再婚，對此甄珍也說：「我頭暈飛回台北都有問題，哪還能飛到那麼遠的巴黎！」她強調與謝嫌都是老朋友，「這年紀有些老朋友可以互相聊天，就已經很滿足！」駁斥媒體的烏龍報導。

▲▼甄珍。（圖／記者蕭雅玲攝）

▲甄珍日前籌辦個人影展太勞累，醫生叮嚀她要多休息。（圖／記者蕭雅玲攝）

日前她因頭暈2度掛急診，但到醫院做檢查卻仍然找不到病因，現在走路都還是會搖、站不穩，每到下午3點40分就會頭暈眩到很困擾，所以今早還特地到榮總複診，醫生幫她按了頭與頸部的血到，讓她當下痛到忍不住大喊：「好痛！」醫生告訴她可能是無形的壓力造成，並叮嚀她「不要太勞累、要多休息！」

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