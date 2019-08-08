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美胸辣媽哺乳榨出「血塊草莓奶」！　餵1歲女兒喝嚇壞…網急勸：會出事

記者田暐瑋／綜合報導

擠母乳給寶寶喝是每個媽媽的願望，但泰國女星班娜娃（Panward Hemmanee）的奶水卻出現異常現象。班娜娃日前貼出照片，有些興奮地說道：「看！奶水顏色竟然是這樣！」奶瓶中的奶水竟然呈現暗紅色，倒出來後裡面還有一顆超大血塊，網友一看不得了，趕緊告訴她事情大條！

班娜娃7日在IG分享擠母乳餵食1歲女兒的照片及影片，只見她手中拿著吸奶器，奶瓶中裝著暗紅色的液體，容量整整半瓶，她則說道：「看！奶水顏色竟然是這樣的。」而下張照片她將奶水倒在盤子上，竟然倒出一個約莫2個50元硬幣大小的血塊，畫面相當驚悚。

▲泰國女星。（圖／翻攝自IG）

▲泰國女星。（圖／翻攝自IG）

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由於「草莓奶」太過恐怖，網友見狀趕緊要班娜娃去看醫生，直言這樣並不正常，「這一定是生病了」、「媽媽的奶水這樣很不正常」、「不趕快看醫生後果會更嚴重」，她才意識到事態大條，聽從網友的話去就醫治療。

▲泰國女星。（圖／翻攝自IG）

▲泰國女星擠出草莓奶。（圖／翻攝自IG）

事實上，媽媽經過生產的痛苦後，還得歷經一關哺乳魔王，如果擠出草莓奶，醫生表示其實還是可以喝，即使有乳腺炎或是化膿也都可以，但如果在擠乳時過於用力，反而容易導致乳頭裂傷滲血，或是乳腺的微血管破裂，而血塊則有可能是血液流出後，囤積在乳腺周圍而成，雖然草莓奶情況不算少見，但如果有血塊出現，建議還是到醫院就醫比較保險。

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